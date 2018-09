PSOE e IU denuncian que el PP deja en la calle a los profesionales que trabajan en barrios desfavorecidos de Almería

Ambas formaciones reclaman la creación de una bolsa de empleo igualitaria donde puedan incorporarse y que no se pierda toda su experiencia



Amparo Ramírez y Amalia Román

ALMERÍA.- Las concejalas del PSOE e Izquierda Unida en el Ayuntamiento, Amparo Ramírez y Amalia Román, han denunciado que el equipo de gobierno del PP va a dejar en la calle a trabajadores y educadores sociales que llevan años realizando su labor en los barrios desfavorecidos de la ciudad en condiciones de precariedad laboral por parte del Consistorio.

Ambas formaciones reclaman la creación de una bolsa de empleo igualitaria donde puedan incorporarse estos quince profesionales y que no se pierda su experiencia y, sobre todo, que no quiebre “la confianza “de las familias con las que llevan trabajando más de diez años, algo que, consideran, sería una pérdida irrecuperable, no sólo para los usuarios, sino para toda la sociedad.

La creación de una nueva bolsa, basada en criterios objetivos y cuyas bases sean negociadas con las centrales sindicales, haría posible que tanto ellos como cualquier interesado que reúna los requisitos pudieran ser llamados para trabajar en este programa.

Ambas formaciones plantean que dicha bolsa, además de atender los criterios de igualdad, méritos, capacidad y transparencia, de valorar la formación y la experiencia, establezca también cuatro categorías profesionales bien definidas: trabajadores sociales, educares sociales, psicólogos y monitores.

De dicha bolsa se podría realizar la contratación del personal vinculado al nuevo Plan Local de Intervención en Zonas Desfavorecidas, financiado por la Junta de Andalucía con más de 6 millones, que permitirá la incorporación, a tiempo completo y durante cuatro años, de una serie de técnicos en el ámbito social, así como los distintos profesionales que el Ayuntamiento requiere para otros programas.

Las ediles consideran "injusto" que el Ayuntamiento no permita participar en esta selección, en condiciones de igualdad, a estos trabajadores, que llevan años con contratos en precario, ahora que podrían beneficiarse de este nuevo programa y realizar su labor en unas condiciones laborales adecuadas a las necesidades de estos barrios.

En este sentido, han señalado que el equipo de gobierno del PP les ha informado de que la bolsa a través de la cual venían siendo contratados está caducada y que se va a seleccionar nuevo personal por medio del Servicio de Empleo, un procedimiento que los dejarán al margen, ya que sus contratos actuales duran hasta diciembre, cuando, además, las bases de este nuevo programa prevén la posibilidad de contratar a través de bolsas de empleo del Ayuntamiento.

Según las responsables del PSOE e IU, el PP ha ido contratando a estos trabajadores, que superaron una fase de concurso oposición, año tras año a tiempo parcial, a sabiendas de que las necesidades en estos barrios requerían un esfuerzo mayor.

Por eso, consideran que se trata de un “atropello a sus derechos” que el PP les dé esquinazo y queden excluidos de la participación en estos programas, cuando “llevan años soportando sobre sus espaldas las políticas sociales erráticas del PP en los barrios más desfavorecidos”, y ahora que tienen la experiencia, que conocen los problemas de los barrios y la realidad social de Almería.