El secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, se ha felicitado este viernes por la "excelente acogida" que tiene el nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez, ante el que los socialistas almerienses se mostrarán "coherentes" y van a "mantener las mismas reivindicaciones que con el Gobierno del PP".



No obstante, ha asegurado que lo hacen "con la esperanza y convicción" de que el nuevo Ejecutivo sea "sensible" y tenga "voluntad" de desarrollar "las propuestas que el PP no ha querido".



En declaraciones a Europa Press, Sánchez Teruel ha asegurado que se va a mantener dicha "coherencia" a la hora de formular peticiones sobre actuaciones dependientes del Gobierno que se han reclamado durante los últimos meses, entre las que se encuentran el diseño en doble vía del AVE entre Almería y Murcia o que durante las obras de supresión del paso a nivel de El Puche se articule un 'bypass' ferroviario que permita mantener el tráfico de trenes con la capital y no hasta Huércal de Almería.



Así, ha apuntado que aunque el nuevo Gobierno deberá trabajar con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que no han sido diseñados por los socialistas, "se va a notar que Almería avanza más en siete meses con el PSOE que en siete años" con el PP, del que espera una vez en la oposición "declaraciones fuera de tono" una vez que pase el "estado de shock" en el que se encuentra.



Con esto, ha manifestado que desde el PSOE almeriense se va a perseguir el objetivo de que Almería "reinicie" las obras en materia de Alta Velocidad tras "2.113 días" sin ejecutar trabajos sobre el terreno, que se mejoren las inversiones para infraestructuras y, como "reto", que se aplique la bonificación al precio del agua desalada "cuanto antes".



En esta línea, el líder de los socialistas almerienses ha puesto sus miras en el nuevo Ministerio de Transición Ecológica, que además de abordar los asuntos relativos a la gestión del agua tendrá que retomar la ejecución de la línea eléctrica Caparacena-Baza-La Ribina que "por un capricho y una decisión injusta el PP sacó de la planificación" de infraestructuras energéticas "cuando tenía todos los proyectos y la tramitación ambiental". "Trabajaremos con el Gobierno para revertir esa situación", ha apostillado.



Para Sánchez Teruel, el nuevo Gobierno cuenta con "muchas posibilidades" para efectuar su gestión "que no requiere un importante esfuerzo presupuestario", más allá de que "de forma paralela" el Ejecutivo haya encargado ya a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que comience a elaborar las cuentas para el próximo ejercicio y que recogerá "las propuestas políticas en su conjunto".



COMPROMISOS CON LA CAPITAL



En cuanto a si el Gobierno socialista debería mantener los compromisos "verbales" o no oficiales que contrajo el gabinete del PP con el Ayuntamiento de Almería como, por ejemplo, la cesión de la antigua estación del ferrocarril una vez que sea restaurada, Sánchez Teruel ha optado por la "calma y serenidad" para que los ministerios "monten sus equipos" y "vean que gestiones se han realizado" para "a partir de ahí seguir haciendo política".



"Vamos a seguir reivindicando todo aquello que sea bueno para la capital", ha dicho el secretario provincial del PSOE, quien pese a ello cree que las palabras de los concejales o del alcalde de Almería, el popular Ramón Fernández-Pacheco, sobre esta cuestión "ponen de manifiesto que no había nada", cuando los acuerdos tienen que "tener papeles y documentos" puesto que "si no, se da una mala sensación" al efectuarse una actividad política "de palabra".



Sánchez Teruel cree que con este consejo de ministros la población "se siente representadas", dado que es un Gobierno "atractivo", que "también gusta fuera de España" y que traslada "estabilidad política" ante el "rigor" de sus miembros al tiempo que refleja un país "moderno, donde las mujeres asumen en muchos ámbitos el liderazgo y el impulso" de las decisiones, por lo que "va a ser bueno para la sociedad española" y va a conseguir "revertir" el "daño" que ha hecho Rajoy.



Igualmente, ha valorado el tiempo que se abre para Andalucía, al abrir diálogo con un Gobierno que tendrá una "actitud diferente" con ministros "dispuestos a escuchar y a dialogar" frente a un anterior Gobierno que era "prepotente" y "soberbio", y que suponía un "muro" a la hora de establecer conversaciones.





