Maribel Carrión

EL EJIDO.- La concejala socialista, Maribel Carrión, ruega al equipo de gobierno local que tenga en cuenta este asunto de cara al próximo año, “porque hay zonas donde se dan auténticas plagas de insectos y roedores”, y propone la realización de una campaña informativa para dar a conocer el único punto limpio existente en el municipio, tras detectar que no todos los vecinos conocen dónde se encuentra y qué residuos pueden depositar en él

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, Maribel Carrión, ha aprovechado el turno de ruegos y preguntas del último pleno ordinario celebrado hace unos días en el Consistorio, para hacer pública una queja generalizada por parte de los vecinos del municipio, especialmente por quienes residen en sus núcleos, relativa a la fumigación tardía que “se viene haciendo tarde y no con la regularidad que se tiene que hacer”, en la mayoría de los casos. En este sentido, Carrión ha matizado que, “aunque ya estamos a mitad de verano y ya vamos tarde, ruego que para otros veranos se tenga en cuenta este asunto, porque por ejemplo en el caso de Las Norias, la fumigación se realizó a principios de julio”. Algo que también ha ocurrido en otros núcleos como Santa María del Águila y Balerma.

Como ha concretado la edil socialista, “desde la mayoría de los núcleos nos llegan muchas quejas a diario de que en algunas zonas se dan auténticas plagas de insectos, concretamente de cucarachas, y de roedores”. Así, ha señalado, “hay solares que no están en condiciones buenas de salubridad, y donde aumentan esas plagas”, y si bien, ha recordado Carrión, “los propietarios de las viviendas fumigan, si desde el Ayuntamiento no fumigamos las alcantarillas o lo hacemos tarde, siempre vamos a tener ese problema, y no debemos temer gastarnos lo que sea en limpieza, en este aspecto no debemos escatimar”.

De otra parte, y también en materia de limpieza, desde el Grupo Municipal Socialista la concejala ejidense ha realizado un llamamiento al equipo de gobierno local para que inicie una campaña informativa para dar a conocer la existencia del Punto Limpio Municipal. “Hay un porcentaje alto de ciudadanos que desconoce su existencia, y creemos conveniente que se dé a conocer dónde está y cómo es su funcionamiento, porque muchas veces no se utiliza por puro desconocimiento”, ha apuntado.

Seguridad y señalización

En otro orden de cosas, Maribel Carrión aprovechó a su vez el turno de ruegos y preguntas de este último pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento para poner de relieve los problemas de seguridad y señalización existentes en el núcleo de Las Norias de Daza. En primer lugar, la edil socialista hizo mención a la necesidad de adecuar “resaltos o semáforos” en la travesía del “Barrio de San Juan hasta el final de Pueblo Nuevo”.

Una zona que, como manifestó, “resulta de especial dificultad para los peatones, para los niños, especialmente frente al Colegio San Ignacio de Loyola, donde a la entrada sí hay presencia policial pero a la salida casi nunca”, y donde se han producido diversos incidentes e incluso atropellos.

Asimismo, y en lo que respecta a las incidencias producidas en numerosas ocasiones por parte de camiones en las calles Olivina y Lentisco, Carrión ha explicado que “aunque el acceso está prohibido, parece ser que el GPS les desvía por esa zona y les indica que deben subir por la calle Olivina”, causando diversos problemas a los vehículos que se encuentran estacionados en esta zona. Es por ello que desde el Grupo Municipal Socialista se pide al equipo de gobierno que se tome en cuenta y se proceda a señalizar este punto.

Con todo, el Grupo Municipal Socialista se ha mostrado satisfecho ya que todas estas cuestiones planteadas en el Pleno fueron bien recibidas por parte del gobierno local y del propio alcalde, quien se comprometió a estudiarlas y solucionarlas.