PSOE denuncia el uso partidista que el equipo de gobierno del PP hace de las redes sociales y la web municipal

Martín Gerez exige la retirada de publicaciones personales y partidistas del alcalde en medios “que deben ser neutrales” y abordar la realidad de Vera



Martín Gerez

VERA.- El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vera ha denunciado el uso partidista que el PP hace del perfil de la red social Facebook del Ayuntamiento y de la página web municipal. “A los habituales contenidos autocomplacientes sobre la gestión del alcalde y su equipo se ha sumado últimamente una intensiva campaña fotográfica de limpiezas y baldeos de calles para hacer pasar por un logro lo que es una obligación de la empresa que cobra por ello”, ha subrayado el portavoz socialista, Martín Gerez.

Además, en su opinión, el Ayuntamiento veratense intenta presentar en las redes sociales “una realidad muy distinta ya que, como se puede comprobar en otras páginas ciudadanas, la situación de limpieza deja mucho que desear”. Esta tendencia supone “un uso claramente indebido de medios que pagan todos los ciudadanos y ciudadanas, y que debieran ser absolutamente neutrales y asépticos”, ha defendido Martín Gerez. “Su cometido debería ser publicar aquello que sea de interés público para todo el pueblo de Vera sin añadir valoraciones subjetivas que solo buscan rentabilidad partidista”, ha añadido el portavoz del PSOE.

El líder de los socialistas de Vera ha añadido que esta semana se ha publicado en un medio de comunicación local una página dedicada al alcalde y a uno de sus hermanos que es, igualmente, alcalde en otro municipio de Gran Canaria. “Desde la lógica institucional no se entiende, y resulta inaceptable, que el perfil público en Facebook del Ayuntamiento, es decir, de todos los veratenses, se comparta la noticia un día después. Que lo haga el periódico que lo ha publicado, o el PP en el que militan los dos hermanos y cualquier ciudadano, simpatizante o no, forma parte de su libertad individual”, ha argumentado Martín Gerez. “Las vicisitudes políticas y familiares del alcalde de Vera y de su hermano no deben estar en la agenda ciudadana, por lo que resulta realmente intolerable”.

En este sentido, el PSOE exige la retirada de esta entrada en el Facebook municipal y ha anunciado que pedirá las correspondientes explicaciones públicas “sobre los criterios instruidos a los encargados del mantenimiento de los medios y redes sociales del Ayuntamiento”, ha adelantado Martín Gerez.