José Miguel Alarcón, secretario general del PSOE de El Ejido

El PSOE ha demandado al alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), que dé "explicaciones" en el próximo pleno por la "pérdida consecutiva" de población en el municipio, que ha registrado la baja de casi 7.000 vecinos en los dos últimos años y ha advertido del "menoscabo económico" que supone.En una nota, el secretario general de los socialistas ejidenses, José Miguel Alarcón, ha indicado que los datos del padrón a 1 de enero de 2018 publicados por el INE reflejan un decrecimiento poblacional de 3.386 habitantes en el último ejercicio, lo que, a su juicio, revela que El Ejido "ya no es una ciudad apetecible para vivir"."Lo estamos comprobando año tras año con estos datos, pero también día tras día al observar el estado de dejadez y abandono al que el gobierno local del PP nos tiene acostumbrados", ha asegurado.Alarcón ha remarcado que a 1 de enero de 2017 la población ejidense "ya sufrió otra pérdida importante, concretamente de 3.377 habitantes", por lo que se ha preguntado qué medidas "está tomando el equipo de Gobierno"."Queremos saber qué es lo que está haciendo para frenar esta disminución de la población, porque no queremos imaginar que estemos prestando servicios a ciudadanos que no estén censados en nuestro municipio", ha señalado.A su juicio, El Ejido "se está despoblando" y ha recordado que desde el PSOE "ya planteamos la necesidad urgente de llevar a cabo medidas reales que frenen de inmediato esta tendencia"."Nuestros jóvenes se están marchando porque nuestro municipio no ofrece respuesta a sus necesidades y demandas. No cuentan con espacios de ocio y esparcimiento, con infraestructuras y equipamientos limpios y adaptados, y ni qué decir tiene la oferta cultural y deportiva, la cual a menudo no es nada asequible", ha lamentado.Alarcón ha hecho alusión a "la tendencia inversa que sufre en líneas generales la provincia", y concretamente otros municipios también agrícolas como Roquetas de Mar, Adra o Níjar, que sí que aumentan su población."No es lógico que estas localidades sigan aumentando su población y que El Ejido, motor de la agricultura de nuestra provincia, la esté perdiendo. Es importante para el nuevo impulso del crecimiento y desarrollo del municipio", ha concluido.--EUROPA PRESS--