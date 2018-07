Pedro Díaz





El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Pedro Díaz defenderá en el pleno convocado para este lunes una iniciativa para hacer de la capital "un referente como destino turístico inclusivo", destinado a las personas con discapacidad, y ha destacado "el gran beneficio social y económico que conllevaría la puesta en marcha de esta propuesta".



En ese sentido, Díaz ha considerado que el Partido Popular "no puede negarse a apoyar e impulsar" la estrategia 'Almería, Destino Turístico Inclusivo' que tiene como objetivo "que, en unos años, Almería pueda ser considerada un referente en turismo inclusivo, en un turismo para todos, atendiendo a las especiales necesidades de un sector en continuo crecimiento".



"Los beneficios son para todos, para los visitantes porque acerca recursos turísticos antes inaccesibles a las personas con discapacidad y potencia el ocio y el tiempo libre del colectivo, pero también para el sector turístico almeriense porque mejora la calidad de la oferta turística y amplia la cuota de mercado y el volumen de clientes", ha subrayado en un comunicado.



En concreto, desde el PSOE han reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular que, "a partir de la firme voluntad de apostar por el turismo inclusivo como uno de los pilares de la oferta turística de la ciudad", se ponga en marcha la Estrategia Municipal 'Almería, Destino Turístico Inclusivo'.



El desarrollo de la misma se concretaría en la convocatoria, a lo largo del segundo semestre de este año, de una 'Mesa por el Turismo Inclusivo' de la que formen parte el propio Ayuntamiento, así como las organizaciones del tercer sector, organizaciones empresariales, sindicales y otras administraciones competentes en la materia, ha explicado.



Igualmente, ha señalado que esa mesa se encargaría de "hacer un análisis del sector turístico de la ciudad, con el objetivo de dictaminar las necesidades específicas para la formulación de la oferta de servicios turísticos inclusivos".



Para Pedro Díaz, la Estrategia Municipal 'Almería, Destino Turístico Inclusivo', liderada por el Ayuntamiento de Almería e integrada por todos los agentes implicados, tiene que centrarse "en la elaboración de una oferta turística global y de calidad, que determine expresamente las prestaciones y servicios necesarios que permitan convertir Almería en una ciudad referente en turismo inclusivo".



Los socialistas han destacado que la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, requiere que los países identifiquen y eliminen los obstáculos y las barreras y aseguren que las personas con discapacidad puedan tener acceso a su entorno, al transporte, las instalaciones y los servicios públicos, a las tecnologías de la información y las comunicaciones.



Además, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, dispone que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles, con arreglo a las condiciones básicas de no discriminación y accesibilidad universal, como cuestión de derechos humanos.



Por lo tanto, el PSOE ha apuntado que esta norma obliga a las administraciones públicas, a los operadores privados y a toda la ciudadanía a observar las disposiciones normativas de accesibilidad que favorezcan la interacción y uso de las personas con discapacidad por aquellos espacios, entornos, canales, bienes, productos y servicios, que libremente hayan elegido para ejercer su derecho al esparcimiento y el ocio, bien de manera individual, acompañados por sus familias y amistades, o bien de manera colectiva o grupal.



Además, ha apostillado que el argumento para la defensa de la importancia de diseñar destinos turísticos inclusivos nace en paralelo a la "lucha por conseguir una ciudad inteligente que tenga en cuenta las necesidades de todas las personas con independencia de sus capacidades funcionales".



MERCADO EN CRECIMIENTO



En la actualidad, existe un mercado potencial de 138 millones de personas en la Unión Europea (UE) con necesidades específicas para el acceso a la oferta turística, con un incremento interanual de un 1,2 por ciento hasta 2020, y que realizan un promedio de 7,15 viajes al año, ha apuntado el PSOE.



"Nos encontramos ante un importante nicho de mercado al que dirigir una oferta turística especializada y eso supone una oportunidad para Almería, que no debería de desaprovechar", ha defendido Díaz.





--EUROPA PRESS--