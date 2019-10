PSOE de El Ejido pide una solución habitacional para los 300 inmigrantes afectados por la demolición de 120 chabolas

Rueda de prensa de los concejales socialistas de El Ejido

EL EJIDO.- El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento ejidense, José Miguel Alarcón, lamenta que una vez más el equipo de gobierno local “no cuente con la oposición para temas tan sensibles”, y reclama la constitución “urgente” de una mesa de negociación con las administraciones y organismos competentes para valorar la reubicación de las mismas

El concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, ha lamentado una vez más que el equipo de gobierno local formado por PP-VOX “no cuente con la oposición para temas tan sensibles”, como lo supone la aprobación de la orden para la ejecución de desalojo y demolición de habitáculos, infraviviendas y chabolas en el Paraje Chozas de Redondo de El Ejido, que afectará a casi 300 personas inmigrantes, que actualmente habitan unas 120 chabolas en este punto del municipio.

Una orden dictada el pasado 26 de septiembre por unanimidad de los miembros presentes en la Junta de Gobierno Local, que conforma únicamente el equipo de gobierno PP-VOX, pero que como aclara el portavoz socialista, “deja sin una solución a muchas familias, y si bien es cierto que las condiciones en las que viven son inhumanas, también lo es que no podemos permitir que casi 300 personas queden totalmente desamparadas”, matiza Alarcón. En la misma línea, el portavoz del PSOE ejidense lamenta que la historia se repita y que el gobierno local no cuente con el resto de grupos políticos con representación en la Corporación “para buscar soluciones a todos los ciudadanos”.

Es por ello por lo que desde el Grupo Municipal Socialista se propone “la constitución urgente de una mesa de negociación”, apunta Alarcón, en la que todas las administraciones competentes estén presentes, y en la que se cuente también para ello con la presencia de las principales organizaciones y oenegés que dedican su labor diaria a la prestación de asesoramiento y ayuda a estas personas inmigrantes que se encuentran en una clara situación de exclusión social.

Con todo, el portavoz socialista deja muy claro que desde su Grupo Municipal trabajarán para “no dar lugar a que estas familias se queden sin un techo bajo el que vivir, porque no podemos permitir que no se les ofrezca una solución de reubicación, ya que no podemos olvidar que son personas”.