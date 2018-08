PSOE de Adra exige al PP un mayor control, la reestructuración y un plan exhaustivo del servicio de limpieza

Teresa Piqueras: “Pintar las fuentes de azul y no limpiar el agua, eso no es eficaz”



Concejales del Grupo Socialista de Adra en el pleno

ADRA.- El Grupo Municipal Socialista ha conseguido la aprobación en pleno de una serie de medidas con el fin de mejorar el servicio de limpieza que se presta en el municipio. Los socialistas exigían, en su moción, al equipo de Gobierno del Partido Popular, entre otras medidas, realizar un “plan exhaustivo de limpieza que acabe con el lamentable estado de suciedad en el que se encuentran aceras, calles y plazas”.



La portavoz socialista, Teresa Piqueras echó en cara al alcalde, Manuel Cortés, la pésima gestión del servicio de limpieza que realizan. Según Piqueras “pintar las fuentes de azul y no limpiar el agua, eso no es eficaz. Que no doten al personal de material adecuado, no es eficaz. Hemos contado con 116 personas del plan de empleo de la Junta de Andalucía, pero con un cúter y sin arneses, no se podan las palmeras, porque tampoco es eficaz”. Como ejemplo, el Partido Socialista presentó en pleno una muestra gráfica del estado de calles antes y después de ser limpiadas con los productos específicos para este tipo de tareas, según Piqueras, un ejemplo “claro” de lo que es una gestión y limpieza eficaz en un municipio.



La socialista también recriminó al Partido Popular la disminución de la plantilla de servicios de 60 trabajadores a 36. “Tienen que hacer doble trabajo y sin el material adecuado”, ha asegurado Piqueras. Por este motivo, una de las peticiones socialistas aprobadas ha sido la necesidad de dotar de material, recursos y productos a los servicios municipales de limpieza.

Además, otra de las peticiones del Grupo Socialista ha sido realizar una reestructuración de este servicio por parte de la concejalía competente donde se organice y planifique el trabajo. Con todo ello, el PSOE también ha pedido llevar un mayor control del servicio para conseguir mejorar el plan de limpieza y cumplir los objetivos.



“En estos tres últimos años, han sido numerosas mociones, ruegos, propuestas y peticiones para intentar solucionar el lamentable estado de suciedad en que se encuentra el municipio que se ve agravado en época estival, pero el PP sigue haciendo caso omiso”, han señalado desde el PSOE y añaden que “esperamos que con la aprobación de esta moción tomen medidas y los abderitanos y abderitanas vean los resultados pronto”.



Bus urbano

Por otro lado, el Grupo Socialista ha celebrado la aprobación de la moción socialista con el fin de comenzar los trámites para la instalación de un autobús urbano en el municipio. “A pesar de la abstención del equipo de Gobierno del PP, de Ciudadanos y de Esther Gómez, hemos sacado adelante este proyecto que mejorará la calidad de vida a nuestros vecinos, acercándolos a todos los servicios del municipio tales como el centro de salud o al propio Ayuntamiento”.