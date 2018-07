Pleno del Ayuntamiento de Almería





Los portavoces de los grupos municipales de PSOE, Cs e IU en el Ayuntamiento de Almería han reclamado este lunes al equipo de gobierno (PP) del Consistorio capitalino "cumplir con la ley de transparencia" y trasladar la información requerida por el sindicato UGT sobre una serie de contratos menores que ha prorrogado anualmente desde 2008, cuyo contenido se desconoce y que fue reivindicado ante el Consejo de Transparencia de Andalucía.



Los dirigentes de las distintas formaciones se han pronunciado así después de que el pasado 12 de abril el Consejo de la Transparencia rechazara el recurso de reposición interpuesto por el Consistorio almeriense y emplazara al equipo de gobierno a incoar expedientes en las áreas de Función Pública y de Transparencia por un incumplimiento "muy grave" ante la negativa a trasladar la información, según han explicado ante los medios.



Los partidos, quienes también han reclamado que se les informe del contenido de los expedientes, han manifestado que la entrega de esos expedientes "dejaría claro el abuso de la contratación a dedo de determinadas personas para los contratos de servicios", según ha indicado el representante de IU, Rafael Esteban, quien ha reclamado "responsabilidad" al equipo de gobierno para que cumpla con la normativa vigente y entregue la documentación.



En la misma línea se ha expresado la portavoz socialista Adriana Valverde, quien ha apreciado la existencia de "falsos autónomos" en el Ayuntamiento al haber personas contratadas para la realización de un servicio "año tras año" mediante un contrato menor, lo que supone "la contratación de una persona que llegó al Ayuntamiento a través de asistencias".



"Estamos manteniendo a personas que hacen labores de empleados públicos y deberían ser personal fijo del Ayuntamiento", ha añadido Valverde, para quien esta situación es "muy grave" y "debería preocupar" al equipo de gobierno; una postura que ha compartido también el portavoz de Cs, Miguel Cazorla, para quien el primer edil "no está dando ejemplo" y mantiene el "oscurantismo" en el Ayuntamiento.



Los concejales, quienes han declinado adelantar qué acciones emprenderán para exigir al equipo de gobierno que facilite la información requerida aunque han apuntado la posibilidad de recurrir a la vía judicial, han criticado que tras el consenso que se obtuvo para aprobar la ordenanza de transparencia y su reglamento, ahora "se tome a cachondeo o se tome el pelo a los almerienses" con su cumplimiento.



SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE UGT



Cabe recordar que fue la Federación de Servicios Públicos UGT Almería la que pidió información al Ayuntamiento sobre los contratos menores que ha prorrogado anualmente desde 2008 para la contratación de servicios concretos y que han dado lugar a que haya "al menos ocho o nueve" trabajadores "que no son plantilla del Ayuntamiento" y que realizan labores propias de funcionarios de grupo A, según sus averiguaciones.



Fuentes del sindicato apuntaron entonces que bajo el modelo de contratación definido, el Ayuntamiento "pone despacho, ordenador y teléfono a esos trabajadores" a los que "al parecer se les encarga un servicio concreto" que desarrollan en dependencias municipales y por los que, presuntamente, se les "factura" cuando terminan.



"Hay personas que llevan así diez años y, en defensa de los trabajadores, desde UGT creemos que todo el mundo tiene derecho a optar a un puesto de trabajo así", han explicado desde el sindicato, donde han reclamado que se publique a través del portal web del Consistorio este tipo de contratos y las funciones que se les atribuyen, ya que dichos empleados no figuran como parte de la relación de puestos de trabajo (RPT) del Consistorio.



La solicitud, hecha pública por el Consejo de Transparencia, exponía el examen de acuerdo y resoluciones de UGT sobre la contratación de servicios de un licenciado en Derecho para atender la ventanilla de joven emprendedor del Área de Deportes y Juventud o el servicio de asesoría jurídica para distintas áreas a través de contratos prorrogados y renovados. También se interesa el sindicato por el contrato de servicios de estudio y desarrollo de actividades culturales de esparcimiento y juventud y otro de asesoramiento para la elaboración, desarrollo e implantación de las actividades turísticas.



Ante esta situación, la concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Almería, María Vázquez, defendió que el Consistorio había "seguido fielmente" los procedimientos establecidos para "contratar cualquier asistencia técnica" o "servicio", sentido en el que ha tildado de "falacia" que se sospeche de la existencia de "falsos autónomos" dado el "concreto" sistema de contratación que existe en la Administración local. Asimismo, reclamó a los interesados seguir los "cauces reglamentarios" para acceder a la información.

--EUROPA PRESS--