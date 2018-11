[Grupoalmeria] Psoe Almería. Nota Grupo Municipal Socialista De Almerí

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Manuel Vallejo ha criticado "la gestión deficiente e ineficaz" del equipo de gobierno del PP "al dejar sin actividad por las tardes" el centro de servicios sociales de Nueva Andalucía, "debido a la falta de un conserje que se encuentra de baja por enfermedad".Según Vallejo, "se trata de un asunto de gran importancia para las familias de Nueva Andalucía, ya que se habla de uno de los barrios más poblados de Almería, de personas jóvenes que trabajan y que sólo disponen de las tardes para acudir a su centro a participar en talleres formativos y de ocio"."Es un espacio de cohesión social del barrio de primera magnitud y, sin embargo, el PP en el Ayuntamiento parece no darle importancia, ante la evidencia de que algunas de las actividades que se venían realizando allí, como el ensayo del grupo de teatro Almeraya, ha tenido que trasladarse a la cochera de una vivienda particular", ha destacado en un comunicado el socialista.También ha explicado que el centro de servicios sociales cuenta con dos conserjes, "uno que cubre las mañanas y otro, las tardes". "Al encontrarse el de las mañanas de baja laboral, el de las tardes ha pasado a cubrir dicho turno, sin que el equipo de gobierno del PP haya sustituido la plaza que actualmente no está cubierta", ha lamentado.Por ello, el concejal criticad que "se han dejado de realizar" los talleres de pintura, baile, cerámica, bolillo y confección, en los que participaban unas 100 personas, "y aunque los usuarios han solicitado al Ayuntamiento que les facilite la llave para poder entrar y salir del centro durante las tardes, esta petición les ha sido denegada".Para el responsable socialista, lo que está sucediendo en este centro de servicios sociales es "una muestra más de la falta de la ineficacia a la hora de organizar los recursos públicos del equipo de gobierno del PP" y también una "muestra del nulo interés que el alcalde muestra por la participación ciudadana y las actividades que se desarrollan en estos centros ubicados en los barrios".--EUROPA PRESS--