El secretario general del PSOE de Mojácar (Almería) y concejal en el Ayuntamiento de la localidad, Manuel Zamora, ha criticado este domingo la gestión de la alcaldesa, Rosa María Cano (PP), en lo que se refiere a la futura construcción de una residencia de mayores que es "necesaria" para el municipio, ya que "no ha podido ser peor".



Así, y en un comunicado, el representante socialista ha indicado que la alcaldesa "podría haber ahorrado a las arcas municipales la cantidad de más de un millón de euros que el Ayuntamiento deberá desembolsar".



"Además, si contamos con el otro millón de euros que pone la Diputación, la cantidad que tendría Mojácar serían dos millones", ha añadido el concejal socialista, para quien "si Rosa María Cano hubiese gestionado bien, tal como han hecho en los pueblos vecinos de Vera y Garrucha, cediendo el uso del solar por 40 años, la residencia hubiese tenido un coste cero".



Sin embargo, el socialista ha agregado que la alcaldesa "ha optado por lo más cómodo" que, a su juicio, es "emplear el dinero de los Planes Provinciales, una cantidad que podría haberse gastado en cosas también muy necesarias para el pueblo, como renovar calles, parques infantiles, o reponer canalizaciones de agua y pluviales".



Para Manuel Zamora, la alcaldesa "no sabe valorar el dinero del que dispone Mojácar, ya que lo gasta sin cuidado" y ha apuntado que "despilfarró 9.000 euros en un abogado estrella para que, simplemente, la acompañara a ella a declarar en los Juzgados de Vera para defenderse de un requerimiento del Defensor del Pueblo tras la queja de un vecino".



"NEGOCIO" PARA LA EMPRESA ADJUDICATARIA



El PSOE ha considerado que, por las "condiciones de la adjudicación", la futura residencia de mayores de Mojácar será "un negocio" para la empresa adjudicataria.



"Además de que se le pague por hacer la residencia, tiene la prerrogativa de construir viviendas asistidas, con las que podrá especular, ya que en su día se unificó una parcela que era de uso residencial con la parcela de equipamientos y se anuló así la posibilidad de construir Vivienda Protección Oficial (VPO)", han explicado los socialistas.



Por último, ha agregado las VPO son "muy necesarias para que la juventud del municipio de Mojácar no tenga que marcharse a Turre", donde asegura que "se están yendo a vivir el 99 por ciento de los jóvenes porque hay viviendas más grandes y más baratas".

