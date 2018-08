Lastra, acompañada de Fernando Martínez, a su llegada a la Plaza Vieja





La vicesecretaria general y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha indicado este miércoles que "ni los militantes, ni las bases, ni los ayuntamientos" gobernados por Podemos "entenderían" que el grupo parlamentario se abstuviese o votase en contra del techo de gasto propuesto por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha pedido a la dirección de la coalición morada "reflexiones sobre esa posición".



"Les pido que vayamos a lo práctico que es apoyar una buena senda de déficit para luego aprobar unos buenos presupuestos generales del Estado, que es lo queremos todos", ha dicho Lastra en alusión a la reunión prevista esta tarde entre PSOE y Podemos para abordar el respaldo del grupo parlamentario de Pablo Iglesias a la senda de estabilidad.



A preguntas de los periodistas en Almería, ha trasladado que "siguen las negociaciones" y ha insistido en que "no se entendería" en la ciudadanía que Podemos no apoyase el incremento del techo de gasto "cuando estamos hablando de cinco décimas más, que son 6.000 millones de euros para sanidad, educación, pensiones, y servicios sociales".



"Son dos décimas para la Seguridad Social, para las pensiones de nuestros mayores; otras dos para las comunidades autónomas que son las que gestionan el estado del bienestar y una para el Estado, por lo que ni los militantes, ni las bases, ni los ayuntamiento de Podemos entenderían que se abstuviera o que votará en contra", ha insistido.



Con respecto a la reunión "virtual" del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Lastra ha trasladado que el PSOE "supone" que las comunidades autónomas "apoyarán como ya hicieron hace año y media" esta senda de estabilidad que no salió adelante "lamentablemente" en el último pleno del Congreso de los Diputados.



"Esperamos que las comunidades autónomas nuevamente y el resto de grupos políticos apoyen esta senda de estabilidad porque estamos hablando de tener 6.000 millones de euros más porque, entre otras cosas, hemos conseguido que Europa flexibilice el objetivo de déficit que tenía puesto para España", ha concluido.





