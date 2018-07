En el centro, el secretario del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel





El secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha asegurado este jueves que el Gobierno central "no está frenando nada" con respecto a la licitación de los proyectos para la consecución de la línea de Alta Velocidad entre Almería y Murcia que "en la medida de lo posible" se va a "mejorar" siempre que no conlleve un retraso en el desarrollo de las actuaciones.



En un desayuno con los medios, el dirigente socialista ha incidido en la "sensatez" del Gobierno liderado por Pedro Sánchez, de modo que cree que en los "próximos meses" podrán estudiarse ciertos aspectos para concretar si "va a haber margen de mejora" a nivel técnico.



De momento, el secretario provincial ha indicado que se "van a mantener los compromisos" derivados de la acción del anterior gobierno, con lo que "es muy probable que en otoño haya obras adjudicadas" y que esté "mucho más cerca" su inicio, dado que durante el mes de agosto finaliza el plazo de presentación de ofertas para los dos tramos que han salido a licitación.



En cualquier caso, desde las filas socialistas se confía en que "a la vuelta de septiembre" se pueda planificar una visita a Almería del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para detallar las actuaciones previstas en materia de Alta Velocidad y "trasladar el compromiso firme". "No habrá que irse a Madrid para verlo", ha apuntado el líder provincial del PSOE.



Sánchez Teruel ha reconocido que las actuaciones en Alta Velocidad suponen un asunto "muy sensible" en la provincia, por lo que los ciudadanos están "muy expectantes y atentos" a los movimientos del Gobierno en esta materia. "Hemos sufrido mucho tras estar casi siete años olvidados", ha recalcado antes de destacar, no obstante, que la web de Adif contempla "casi 187 millones de euros" en obra licitada para Almería en la actualidad.



"¿Qué dudas tenemos?", se ha cuestionado en virtud de estos datos el dirigente socialista, quien ha asegurado que en los próximos meses "se seguirán licitando" tramos tanto para Almería como para Murcia, donde, según ha señalado, también está prevista una visita de Ábalos para hablar sobre el desarrollo del proyecto a partir de un anuncio efectuado por el delegado de Gobierno de Murcia, Diego Conesa, del que se ha hecho eco.



EL PP, "DESQUICIADO Y RADICALIZADO"



Con esto, ha apuntado que aunque a Almería "le va bien con Pedro Sánchez", hay quien "se ha puesto muy nervioso" y los que "más han callado y tapado al PP, solamente en unas semanas están desquiciados y radicalizados" ante la acción de Gobierno de los socialistas cuando "los datos hablan por sí solos"



"No hay ninguna otra provincia en Andalucía con el nivel de licitación de Almería, así que nadie se ponga nervioso", ha dicho Sánchez Teruel, quien ha recordado que el Ejecutivo socialista "lleva 56 días" frente a los "2.113 días que el PP ha tenido a Almería sin obras del AVE" y, por tanto, "maltratada" y bajo "castigo sistemático" por unos dirigentes "callados" y que "han tragado" por "defender sus puestos".



Así, ha retado a los populares que pongan en marcha su propio contador para determinar el tiempo que la provincia va a seguir sin obras de Alta Velocidad, dado que "va a ser infinitamente menor".



Junto a esto, Sánchez Teruel ha defendido que a Almería "le va a ir mejor" que con Rajoy también en materia de empleo, con el diseño de un plan específico para la región comprometido ante la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y que se suma a los planes de empleo autonómicos, y en materia de infraestructuras energéticas de cara a recuperar las inversiones para completar la línea Caparacena-Vera, con la que llegarán inversiones que moverán 500 millones de euros a través de 12 proyectos de energías renovables con los que se crearán unos 600 empleos.



"PREOCUPADOS EN GOBERNAR"



Preguntado por un posible adelanto electoral en Andalucía, Sánchez Teruel ha insistido en que los socialistas están "preocupados en gobernar" y en "aprovechar todo el tiempo para cumplir con los compromisos y necesidades de Andalucía" a pesar de que otros partidos estén "haciéndose las fotos con los carteles electorales".



"Es sorprendente, en lugar de tener iniciativa política, están empeñados en finiquitar la legislatura presentando las listas. Falta que presenten el programa electoral", ha observado el dirigente provincial del PSOE, quien cree que su formación es "la única del Parlamento andaluz que está a lo que tiene que estar".



Así, ha resaltado el trabajo con "intensidad" y "compromiso" realizado desde el Gobierno de la Junta con especiales inversiones en el ámbito educativo, donde se dan "40 inversiones simultáneas" en centros escolares, y en el sanitario, con las ejecuciones presupuestarias que se siguen en el Complejo Hospitalario de Torrecárdenas, al que se han destinado "más de 40 millones" de euros y donde se "avanza enormemente".



Asimismo, ha destacado otros compromisos de la Junta como su entrada en la financiación del observatorios astronómico de Calar Alto ante la marcha del socio alemán, las inversiones en infraestructuras viarias con una previsible licitación de obras en la Autovía del Almanzora para el mes de septiembre, y la financiación de la dependencia con la que "el anterior ejecutivo dejó de deber 750 millones de euros para Andalucía".



En la misma línea, ha alabado la labor del consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez, con el que el campo almeriense "ha encontrado un aliado extraordinario" y con el que se han puesto en marcha "proyectos como el 'plan renove' de invernaderos y ayudas para jóvenes"; y el "importante trabajo" en medio ambiente mediante la licitación de depuradoras y la regulación y adjudicación de concesiones de agua, entre otros aspectos.

