PSOE Almería: “Hernando pide a Pedro Sánchez en cuatro meses lo que no pidió a Rajoy en siete años”

La diputada socialista recuerda al dirigente del PP su “silencio sepulcral” en los gobiernos del PP mientras Rajoy “castigaba cada año a la provincia”



Sonia Ferrer

ALMERÍA.- La diputada nacional del PSOE de Almería, Sonia Ferrer Tesoro, ha reprochado a Rafael Hernando que exija a Pedro Sánchez que haga “en cuatro meses algo que Rajoy no fue capaz de cumplir en siete años” en relación a la alta velocidad en la provincia. Según la parlamentaria socialista, el dirigente del PP ha estado “callado durante siete años” y “haciéndole la ola al Gobierno de Rajoy mientras veía cómo castigaba a nuestra provincia, vía Presupuestos Generales del Estado, año tras año en los que no ha invertido ni un euro en el AVE ni en otras muchas infraestructuras que necesitaba la provincia”.



“Hay que tener mucho arrojo para criticar al PSOE, que sólo lleva cuatro meses en el Gobierno de España y que ha hecho mucho más que el PP de Rajoy en siete años de castigo a Almería”, ha reprochado Ferrer Tesoro. “Pedro Sánchez no ha perdido el tiempo y desde el primer momento en el que llegó a Moncloa ha puesto en marcha medidas que han venido a paliar el maltrato del PP a nuestra provincia, que ya no podía aguantar ni un día más de Gobierno de Rajoy, el presidente que más ha maltratado a Almería” y, todo, ha dicho “con el beneplácito, entre otros, de Rafael Hernando” a quien “parecía no dolerle todo el mal que el PP le infligía a la provincia”.



La parlamentaria socialista ha recordado que “gracias a las medidas anunciadas y ejecutadas ya por el Gobierno de Pedro Sánchez, Almería vuelve a estar en el mapa nacional”. “Desde junio hasta septiembre el Ejecutivo socialista ha comprometido 500 millones para el AVE con Murcia, entre tramos licitados y adjudicados” lo que muestra “sin lugar a dudas” el compromiso del PSOE con Almería, a su juicio. Además, Ferrer Tesoro ha recordado los 170 millones de euros comprometidos para la línea energética ‘Caparacena – Baza – La Ribina’, que ha sido declarada por el Consejo de Ministros como infraestructura prioritaria. “Así se demuestra el compromiso socialista con Almería” y, al mismo tiempo, ha dicho, “se retrata el maltrato del PP hacia la provincia durante siete años en los que nos sumió en un desierto energético que comprometía gravemente nuestro desarrollo”, ha lamentado.