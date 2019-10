Rodrigo Sánchez Haro.

El parlamentario del PSOE de Almería Rodrigo Sánchez Haro ha adelantado que el Grupo Socialista va a presentar una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno andaluz de PP y Cs, por ser "malos de solemnidad" para los andaluces y, "especialmente, para los almerienses".Sánchez Haro ha tildado en un comunicado a estas cuentas de "injustas, porque suben la presión fiscal a las clases medias y trabajadoras", y "antisociales, porque castigan la sanidad y la educación públicas", además de advertir de que "frenarán la creación de empleo en Andalucía".En el apartado recaudatorio, el diputado socialista ha señalado que el presupuesto de PP y Cs "continúa bajándoles los impuestos a los más ricos", mientras que "incrementa, de manera muy importante, la presión fiscal a los trabajadores y trabajadoras de Andalucía, a los que les subirá los impuestos en 700 millones de euros"."En la provincia de Almería, esa subida de la presión fiscal va a suponer para los almerienses de clase media y trabajadora un sablazo, el próximo año, de en torno a 70 millones de euros más en impuestos, a razón de unos 100 euros más por persona", ha criticado."Ese dinero no servirá para que crezca la creación de empleo", ya que la previsión del Gobierno andaluz "se ha reducido a 60.000 puestos de trabajo en 2020, con lo que harían falta diez años para que pudieran cumplir la promesa electoral que hizo Moreno de crear 6000.000 empleos en una legislatura", ha apostillado el socialista.Además, el PSOE asegura que ha constatado que el presupuesto presentado por PP y Cs "incumple las mejoras en el empleo público" que el anterior gobierno socialista y los trabajadores acordaron en 2018, "al recortarse derechos como la recuperación de la paga extra de 2013 y 2014 o las medidas de acción social y conciliación familiar".Rodrigo Sánchez ha advertido de que los presupuestos que pretende aplicar el Gobierno andaluz en 2020 "castigan con duros recortes a la sanidad y la educación públicas".En materia de salud, el presupuesto "reconoce un déficit de 326 millones de euros en el Servicio Andaluz de Salud, generado en 2019", por lo que "el aumento del que presumen irá destinado por completo a cubrir esa deuda que ellos mismos han generado".Así, "habrá cero euros para más médicos, para más centros de salud o para más hospitales en Almería". En el caso concreto del Hospital Materno-Infantil, los presupuestos presentados "certifican que no se abrirá al cien por cien el próximo año", ha lamentado Sánchez Haro.En educación, estas cuentas prevén "apenas 7,1 millones de euros para infraestructuras" en la provincia de Almería, una cifra que "suena a chiste malo", según ha dicho el socialista, si se tiene en cuenta que el último presupuesto socialista "contemplaba para este fin 30 millones de euros"."Con esa cifra de inversión tan pequeña es evidente que se quedan fuera numerosos proyectos de nuevas instalaciones educativas que estaban listos para llevarse a cabo en la provincia", ha señalado. Como ejemplo, ha citado el caso del conservatorio de danza. "Que digan que el año que viene van a invertir 300.000 euros es reírse de los almerienses", ha considerado.A su juicio, esta "exigua inversión" significa que las obras del conservatorio "tampoco empezarán el próximo año, como tampoco lo harán las del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) de 'Almerimar'", valoradas en más de tres millones de euros y para las que se ha consignado "la ridícula cantidad de 187.000 euros"."MALOS DE SOLEMNIDAD"A la vista de los datos, el parlamentario socialista ha concluido que los presupuestos para 2020 presentados por el Gobierno andaluz son "malos de solemnidad para Almería, porque son irreales y porque castigan a más no poder a nuestra provincia". "Para el gobierno de las derechas de Andalucía, Almería es la misma cenicienta de los gobiernos de Rajoy, la misma provincia castigada y olvidada", ha lamentado.En cuanto a la agricultura, Sánchez Haro ha acusado a la consejera del ramo, Carmen Crespo, de haber venido a Almería a presentar "una fantasía de cuentas con las que engañar y confundir a los almerienses", ya que en los presupuestos de la provincia se han incluido 17 millones de euros correspondientes subvenciones generales que "son para toda Andalucía y se resuelven en concurrencia competitiva", lo que significa que "se puede presentar cualquier agricultor de otra provincia que cumpla las bases".En consecuencia, el socialista ha argumentado que "resulta imposible saber qué importe terminará recayendo en cada provincia y como es imposible saberlo, tenemos que concluir que Crespo ha mentido".Además, el responsable socialista ha acusado a la consejera de haber venido a presentar las cuentas de 2020 "sin haber ejecutado ni un solo euro de lo presupuestado en 2019". "Si tuviera un poquito de humildad, Crespo tendría que haber empezado la presentación de los presupuestos pidiendo perdón a todos los almerienses", ha defendido.Sánchez Haro ha hecho recuento de algunas partidas del presupuesto de 2019 que "no se sabe dónde están, porque nadie las ha visto", como afirma que es el caso de "los 110 millones de euros" presupuestados para agricultura en Almería.Sánchez Haro se ha preguntado "dónde están los 55 millones para infraestructuras hídricas, los 2,5 millones para caminos rurales, los 35 millones para la renovación de explotaciones agrarias, los 7,5 millones para jóvenes agricultores, los 6,5 millones para transformación y comercialización de productos hortícolas o los cinco millones para ganadería y agricultura ecológicas".