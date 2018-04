El concejal del PSOE del Ayuntamiento de Almería Cristóbal Díaz





El grupo del PSOE en el Ayuntamiento de Almería ha asegurado que el informe económico sobre la Plaza Vieja en el que el equipo de gobierno (PP) se ha basado para defender la salida de la Plaza Vieja del monumento en homenaje a los Mártires por la Libertado 'Los Coloraos' conocido como 'El Pingurucho' ha sido "hecho ex profeso para justificar un posicionamiento ideológico" y cuenta con "datos irreales e inventados".



Según el concejal socialista Cristóbal Díaz, el informe destaca que la eliminación del arbolado y el monumento permitiría liberar cien metros cuadrados para "dar cabida a 1.500 personas, duplicando el aforo actual"; un aspecto que ha cuestionado. "¿Alguien piensa que en un piso de 100 metros cuadrados podrían caber 1.500 personas y, además, sentadas?", ha planteado el edil antes de subrayar que en los 2.900 metros disponibles en la Plaza Vieja "puede estar ese mismo número de personas, según se recoge en el mismo informe".



Díaz, quien se ha quejado de haber recibido un informe que "no ha sido firmado por ningún funcionario" tras "más de nueve meses" desde su solicitud, ha asegurado que el documento apunta "unos datos inventados que no se pueden contrastar de ninguna forma" para justificar el desplazamiento del monumento y la eliminación de las palmeras de la plaza.



Según el edil socialista, "es totalmente irreal" que en cien metros cuadrados quepan 1.500 personas así como que esas mismas personas hagan "todo" allí, como comprar souvenirs o ir de bares, sentido en el que ha avanzado que pedirá la justificación del informe.



"Lo que han hecho, al fin y al cabo, es conseguir un pequeño argumento, y débil, para que el alcalde se envuelva en el mismo y justificar un posicionamiento ideológico", ha insistido el concejal, quien ha señalado que actualmente la plaza acoge la celebración de las Cruces de Mayo, "lo que visualiza claramente que la celebración de actividades no es incompatible con los árboles o con El Pingurucho".



Con todo, Díaz ha valorado además que "la cuestión económica tampoco debe ser determinante a la hora de eliminar, como quiere hacer el Partido Popular, una seña de identidad de Almería, una seña de la Libertad y de la Democracia en esta ciudad como es El Pingurucho".



Desde la bancada socialista han lanzado además un mensaje a favor del arbolado con el que cuenta ahora la Plaza Vieja, "que no puede convertirse en una explanada enlosada y gris", según se desprende de las imágenes del proyecto que tiene en cartera el equipo de gobierno popular.



En ese sentido, el concejal ha remarcado que se trata "de una plaza que tiene su propia identidad, que necesita de esta sombra que dan los árboles y de los bancos para que, de ese modo, las personas puedan disfrutarla sin tener que pasar por caja".





