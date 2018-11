PSOE achaca a la falta de Policía Local los actos vandálicos en la Noche en Negro y reclama más efectivos

Restos de un huevo sobre un autobús urbano de Almería





El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Pedro Díaz ha considerado este viernes que los actos vandálicos que se dieron durante la celebración de La Noche en Negro contra la flota de autobuses urbanos se debió a que el servicio "no pudo tener la protección necesaria" porque "la plantilla de Policía Local es muy escasa", con lo que ha reiterado que "no se está dotando de medios" suficientes a la ciudad para garantizar la seguridad, según su valoración.



"Si la plantilla tuviera efectivos suficientes, podrían haber escoltado y asegurado el servicio de autobús y se habría con total seguridad, en lugar de retirarlo", ha considerado Díaz después de que el pasado miércoles Surbús suspendiera el servicio debido a que los conductores sufrieron una veintena de ataques con huevos, patatas o naranjas, lo que supuso un "grave riesgo para trabajadores, usuarios y ciudadanos, en general", según reconoció el propio Ayuntamiento.



El edil socialista, que ha trasladado su "solidaridad" con la plantilla de Surbús, ha criticado que el equipo de gobierno haga "oídos sordos" ante las críticas por la "falta de efectivos", cuando este tipo de actos vandálicos en la víspera de Todos los Santos "es algo que se viene sucediendo año tras año", por lo que van a solicitar "explicaciones" al concejal de Seguridad y Movilidad Urbana, Manuel Guzmán (PP).



En concreto, ha avanzado que requerirán al concejal delegado que detalle el dispositivo de seguridad que se articuló para el evento y las razones concretas por las que se decidió retirar el servicio de autobuses "cuando el centro estaba lleno de gente", según ha observado.



Díaz se ha mostrado de acuerdo en que los actos vandálicos que se dieron durante la noche del pasado miércoles fueron "peligrosos para los conductores, particulares y usuarios" del servicio, con lo que ha compartido que los empleados de Surbús "no tienen que hacer su trabajo en esas condiciones", aunque ha responsabilizado de lo ocurrido tanto a Guzmán como al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), por no tener "la previsión suficiente" de cara a que el transporte urbano se diera "en las mejores condiciones".



Por otra parte, el concejal del PSOE ha reconocido la Noche en Negro como una actividad "consolidada" en la que "los almerienses disfrutan a tope", pero cree que no es suficiente para "dinamizar la vida comercial y del centro", toda vez que le ha afeado al primer edil la "falta de previsión" en algunos casos ante la lluvia, ya que los comerciantes y vecinos de La Cañada no pudieron realizar sus actividades porque "no se dio permiso" para trasladar el evento al mercado.

--EUROPA PRESS--