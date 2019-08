Rosa Aguilar, en rueda de prensa en Almería





El PSOE-A ha criticado que el Gobierno andaluz se dedique a "sestear todo el verano" pese a los "conflictos" que se viven en la comunidad y ha trasladado que esperan que PP y Cs "no se pongan de escudo" de sus "consejeros" votando en contra de la comparecencia de cuatro de ellos.



En rueda de prensa en Almería, la parlamentaria andaluza por Córdoba Rosa Aguilar ha señalado que a los socialistas "cada día" les "preocupa más" un ejecutivo "que no se ocupa ni preocupa de los problemas" de Andalucía porque, según ha dicho, el que preside Juanma Moreno es un "gobierno ausente, que se tambalea y débil que depende de la ultraderecha".



"Absolutamente para todas las cosas y en todo momento, depende de Vox y le hacen frecuentemente la ola para así tenerles contentos", ha afirmado para afear a PP-A y Cs que "no tengan ningún aputo ni empacho" en "blanquear a la extremaderecha porque les conviene políticamente".



Aguilar ha hecho referencia a las "continúas espantás" de integrantes del Gobierno andaluz "que abandonan el barco sabiendo que hace aguas por todos sitios" y que, "a dimisión por semana hacen, que se tambaleé". "Es un ejecutivo incompetente e ineficaz y eso se pone de manifiesto en la gestión de sus consejeros", ha apuntillado.



Al hilo de esto, ha insistido en que los socialistas esperan que PP y Cs voten a favor este miércoles en el seno de la diputación permanente a las comparecencias de los responsables máximos de Educación, Salud, Igualdad y Cultura porque "tiene muchas explicaciones que dar y que ya tenía que tener el Parlamento".



"Si, según ellos, lo están haciendo tan bien, no tendrán ningún problema. Si por el contrario, votan en contra ya sabemos que PP y Cs no confían en sus propios consejeros", ha concluido.





