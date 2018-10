María Jesús Serrano (PSOE-A) con el secretario del PSOE de Almería





La secretaria de Política Municipal del PSOE de Andalucía, María Jesús Serrano, ha replicado este lunes a la portavoz nacional de Cs, Inés Arrimadas, que la formación naranja actúe como una "franquicia" en Andalucía, donde los ciudadanos son "libres" para elegir el Gobierno andaluz que deseen.



Así se ha pronunciado Serrano en declaraciones a los medios después de que la dirigente de Cs acudiera durante el fin de semana a Jerez de la Frontera (Cádiz) y manifestara que "Andalucía no es del PSOE, es de los andaluces".



"Los andaluces saben qué partido es serio, solvente y trabaja para mejorar esta tierra", ha dicho la representante del PSOE-A, quien ha añadido que su partido no precisa "ni que nos marque el ritmo el señor Rivera ni que la señora Arrimadas presuma ahora de ser andaluza o jerezana".



Serrano ha apuntado que desde el PSOE-A van a continuar con su labor para "seguir inspirando esa confianza" a los andaluces ya que "el PSOE-A no es franquicia de ningún partido". "Defendemos a los andaluces y vamos a seguir trabajando con dignidad, con justicia social, igualdad y, por supuesto, acordándonos de esta tierra", ha enfatizado.

