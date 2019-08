José Fiscal, en rueda de prensa





El PSOE-A ha llamado a la "tranquilidad" ante la posible medida planteada por el Gobierno central para establecer un "pago simbólico" en las autovías gratuitas y ha afirmado que lo "importante" para Andalucía es que el ejecutivo de Pedro Sánchez "está plenamente comprometido" con la eliminación del peaje en la AP-4 entre Sevilla y Cádiz.



A través de su perfil de la red social Twitter, el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, José Fiscal, ha señalado que el Gobierno "va a hacer lo que no hicieron ni Rajoy ni el PP-A".



"Es el único que no se ha enterado", ha espetado en una respuesta directa al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien, también mediante un 'tuit' se ha cuestionado si la medida planteada "es una broma" y ha expresado "la oposición desde ya" de su ejecutivo.



Fiscal ha reprochado a Moreno que relacione este posible "pago simbólico" en las autovías con los 4.000 millones de euros que reclaman PP-A y Ciudadanos en financiación autonómica y le ha preguntado "dónde estaba cuándo lo reclamaba el Gobierno de Andalucía" que presidía Susana Díaz. "Lo de los 4.000 millones explíqueselo a su socio, Cs, que votó en contra", ha concluido.



En la misma línea con respecto a autovías, la parlamentaria socialista por Córdoba, Rosa Aguilar, ha remarcado que lo "más importante" en Andalucía es que "tenemos despejado el tema de la AP-4" y ha indicado que "tienen que haber tranquilidad porque el Gobierno está plenamente comprometido y se va a llevar a cabo".



A preguntas de los periodistas en Almería, Aguilar ha invitado a "hablar respecto" del posible "pago simbólico" en autovías "cuando haya nuevo gobierno". "Lo importante no es hablar de autovías sino de que es necesario que el Gobierno se constituya cuanto antes y se dé lugar a la investidura de Pedro Sánchez como presidente".



Al hilo de esto, ha apuntado que "llegado ese momento, todo se hablará" y ha aludido al "envite" que tienen Ciudadanos y PP, que con su abstención podrían favorecer que haya Gobierno. "No pueden estar criticando que no hay cuando ellos lo imposibilitan", ha dicho Aguilar para concluir reiterando que la eliminación del peaje en la AP-4 está "despejada porque hay una sensibilidad suficiente en el gobierno para llevarlo a cabo".



Al 'tuit' del presidente de la Junta andaluza relacionando la medida que hoy ha trascendido a través de El País con la financiación autonómica también ha reaccionado el PSOE en su perfil para reprocharle que cuando gobernaba Mariano Rajoy "callaban". "Jamás le reclamaron nada a Rajoy sobre la infrafinanciación de Andalucía y ahora se suben al carro", sostiene para concluir que el PSOE-A "siempre defenderá una financiación justa".





--EUROPA PRESS--