El parlamentario andaluz del PSOE-A por Almería Rodrigo Sánchez Haro ha requerido este viernes a la Junta de Andalucía para que no plantee como un "elemento de confrontación" con el Gobierno central la situación de los menores extranjeros con acompañados (MENA) y trate de "buscar una solución" y un "acuerdo" de forma conjunta.Así lo ha trasladado este viernes a los periodistas después de que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social indicara a la Junta que "no está prevista" este año conceder una financiación "de carácter extraordinario" en forma de subvenciones a comunidades autónomas por la llegada de estos menores dado que la situación en 2019 "no presenta la excepcionalidad que revistió el año pasado", cuando la llegada de estos menores se incrementó en un "115%" en determinadas comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.Para Sánchez Haro, las políticas y soluciones a aplicar para resolver la situación de los menores extranjeros debe abordarse "desde el consenso" y no utilizarse en un momento en el que los políticos se hallan "prácticamente de campaña electoral", según ha advertido."Lo serio y lo correcto, y lo que debe hacer el Gobierno de la Junta, es sentarse con el Gobierno de España y buscar una solución", ha insistido en relación a este asunto "tan sensible" en el que la Junta ha variado el modelo de financiación de los centros de acogida al haber pasado a un modelo de subvención de uno de concierto.Al respecto, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó el pasado 6 de agosto una orden por la que se convocaba la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva por valor de 2.530.309 euros destinadas a 420 plazas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados.--EUROPA PRESS--