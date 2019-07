PSOE-A exige a Moreno reprobar las palabras de Vox al comparar víctima de violencia machista con el suicidio del asesino

Rodrigo Sánchez Haro en una imagen de archivo

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha exigido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, reprobar las palabras del portavoz de Vox en el Parlamento, Alejandro Hernández, quien equiparó la muerte de una mujer víctima de violencia machista con el suicidio de su asesino.En rueda de prensa este sábado en Almería, el socialista ha calificado de "intolerables" dichos comentarios, al ser una "barbaridad y una aberración". A su juicio, el presidente andaluz "ya está tardando" en "reprobar" a Hernández.Al hilo, ha dicho que es "intolerable" que se consientan estas situaciones dado que "no se puede comparar la muerte de una mujer a manos de su pareja con el suicidio de su asesino", en relación al último crimen machista registrado este miércoles en Cortes de la Frontera (Málaga).En este sentido, Sánchez Haro ha criticado el Presupuesto de la Junta "retrógrado y antisocial" aprobado este pasado jueves, en el que "se congelan" las partidas destinadas a la lucha contra la violencia de género.Precisamente, el socialista se ha mostrado "preocupado" ante las "consecuencias negativas" del Presupuesto, especialmente en los pequeños y medianos municipios. Por ello, ha incidido en que desde el PSOE "no vamos dejar de denunciar la privatización de los servicios públicos o el cierre de líneas de colegios públicos".Igualmente, ha criticado que el "acuerdo de PP, Cs y Vox" no recoja la construcción de hospitales comarcales, como el de Poniente en Roquetas de Mar o el Materno Infantil de Almería, el cual "dan una patada y lo mandan mas allá del 2020"."Es el Presupuesto de la vergüenza, el primero que se aprueba por la ultraderecha después 40 años", ha afeado Sánchez Haro a la par que ha asegurado que desde el PSOE "no vamos a permitir que la sanidad sea el negocio de los amiguetes del Gobierno".Paralelamente, Sánchez Haro ha criticado el "espectáculo bochornoso" tras la aprobación del Presupuesto por parte del consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, al "insultar al PSOE abrazándose al discurso de odio de Vox", situación "permitida por la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet".--EUROPA PRESS--