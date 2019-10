José Luís Sánchez Teruel





El PSOE-A ha advertido este domingo de que el proyecto presupuestario para el 2020 que ha confeccionado el Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs), que esta semana afronta en el Parlamento el debate de totalidad, recoge un dato "demoledor" desde el punto de vista asistencial pues "reconoce que los plazos medios de espera en la atención asistencial en intervenciones quirúrgicas, consultas externas y pruebas diagnósticas, se incrementan notablemente".



En rueda de prensa, el secretario general del PSOE de Almería y parlamentario andaluz, José Luis Sánchez Teruel, ha incidido en el "caos" que sufre el sistema sanitario andaluz desde que cogobiernan el PP-A y Cs, y en concreto ha precisado de que en virtud de las cuentas del próximo ejercicio "un andaluz tendrá que esperar más para operarse, pues el plazo pasará de 62 días de media a 85, lo mismo que en las consultas externas, donde vamos a pasar de 45 días a 60, o en las pruebas diagnósticas, de 18 a 30 días".



Además, ha apuntado que a nivel laboral el Presupuesto es "absolutamente insuficiente para cumplir con las promesas que ha hecho la derecha de más profesionales y sobre las retribuciones para los equipos de atención primaria y hospitalaria".



Según ha afirmado Sánchez Teruel, la gestión del Ejecutivo autonómico en este marco se caracteriza por ser "caótica, ineficaz e irresponsable", lo que ha provocado que "quirófanos dejen de funcionar, que falten cirujanos, anestesistas o personal de enfermería, así como que todos los sindicatos hayan denunciado la realidad del sistema público sanitario, donde estamos al borde del colapso por falta de personal".



Y esto responde, a su juicio, a que PP-A y Cs tienen "la clara intencionalidad política de privatizar de forma progresiva los servicios sanitarios". "Todo este caos, colapso y ruido entorno a la sanidad pública forma parte de una estrategia diseñada por el Gobierno andaluz para deteriorar los servicios públicos a fin de favorecer intereses privados", ha abundado el socialista.



En la misma línea, Sánchez Teruel ha expresado la preocupación de su partido en cuanto a cómo va a gestionar el Gobierno andaluz el periodo de alta frecuentación que se producirá en el sistema sanitario coincidiendo con la bajada de las temperaturas y la aparición de la gripe.



Tras incidir en que los servicios sanitarios deben estar preparados para dar una respuesta adecuada, contando con los recursos necesarios, el portavoz ha cuestionado la capacidad del Ejecutivo después de que "no ha sido capaz de dar una respuesta eficaz a las listas de espera quirúrgicas, de las consultas externas o de las pruebas diagnósticas" dado que "puso en marcha un plan de choque que ha resultado ser un absoluto fracaso porque hoy hay más gente esperando y tiene enfadados a los profesionales que han participado porque no les han pagado lo prometido".



El dirigente del PSOE-A ha avisado de que "asistiremos a un nuevo colapso del sistema sanitario andaluz orquestado por un gobierno que pone al frente a unos gestores que tienen un plan político muy claro: la privatización progresiva de los servicios", y todo antes de reprochar al Ejecutivo de Moreno que "decían que venían a despolitizar la sanidad pero por ejemplo en Almería han colocado a seis políticos del PP en puestos donde antes había profesionales".



"No hay dinero para mejorar las condiciones laborales de los profesionales, para pagar el plan de choque o para cubrir las vacantes, pero sí lo hay para incrementar los equipos directivos con concejales del PP", ha censurado antes de insistir en que "incluso han incrementado los cargos directivos y han provocado situaciones tan irregulares como colocar a cargos directivos en Huércal Olvera sin la titulación requerida, ya que cuando se precisa de un titulado universitario ponen un sargento del ejército de tierra jubilado".



Con todo, Sánchez Teruel ha insistido en que "la gestión económica de la sanidad en Andalucía es un caos, los profesionales no cobran por el esfuerzo extra que hacen, el gasto farmacéutico se le ha ido de las manos y no han puesto suficiente presupuesto para cumplir en el 2020 con las promesas hechas, ni para las mejoras prometidas".

--EUROPA PRESS--