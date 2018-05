Juan Cornejo, este lunes





ANDALUCÍA.- La dirección del PSOE-A ha confiado este lunes en que se corrijan todas las "deficiencias que se han podido encontrar" en la afiliaciones masivas al partido que se han producido en Almería, porque hay personas que "no sabemos por qué han llamado a la puerta del PSOE".



En rueda de prensa, el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha señalado que la última información que tiene, que ha conocido a través de los medios de comunicación, es que se están tomando medidas.



Para el dirigente socialista, no puede haber "ninguna duda" en este asunto y si "se tiene que paralizar absolutamente todo, que se paralice". "No hagamos nada que deje la menor duda sobre que las personas que vienen al partido no vienen con la sana y buena voluntad de colaborar, siendo partícipes de sus principios y valores", ha señalado.



"El que quiere ser socialista le da igual una semana antes o después", según Juan Cornejo,





