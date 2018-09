Psicología inicia el curso en lo más alto con la visita a la UAL de dos eminencias mundiales

Los doctores Paul T.P. Wong y Lilian C.J. Wong darán el próximo 28 en la Sala de Grados del Paraninfo una conferencia abierta titulada ‘Una Introducción a la Psicología Existencial Positiva y la Terapia Centrada en el Sentido’, que podrá ser seguida vía streaming dado su alto interés



ALMERÍA.- No se ha hecho esperar el primer anuncio de cita cumbre por parte del Grado de Psicología de la Universidad de Almería, que a través de sus grupos de investigación HUM760 y HUM745, bajo la dirección de Adolfo J. Cangas y Francisca López Ríos, se dispone a traer al campus a dos de los más relevantes nombres del panorama mundial. Se trata de los doctores Paul T.P Wong y Lilian C.J. Wong, que visitarán este viernes la UAL para ofrecer una conferencia abierta titulada ‘Una Introducción a la Psicología Existencial Positiva y la Terapia Centrada en el Sentido’. Será a las 11.00 horas en la Sala de Grados del Edificio de Gobierno-Paraninfo, si bien todas aquellas personas interesadas y que no puedan asistir podrán seguirla a través de una retransmisión vía streaming.

Dada la relevancia internacional de los ponentes, desde la organización se ha previsto este modo de poder disfrutar de su exposición, en una conferencia que constará de dos presentaciones. La primera lleva por título ‘El Futuro de la Psicología Profesional: Una Perspectiva Existencial Positiva’, mientras que la segunda se titula ‘El Poder del Juego: Una Aproximación Centrada en el Sentido’. Ambos son profesionales consultados y demandados por los más importantes medios de comunicación televisivos como ABC, BBC, CBC, CNN, CTV News y Global News. Por lo tanto, su imagen es familiar para el gran público. Además, han concedido entrevistas tanto a periódicos como a revistas –New York Times, Wall Street Journal, National Post, Huffington Post, Toronto Star, Vancouver Sun…-.

El doctor Paul T.P. Wong es profesor emérito en la Trent University y en el Tyndale University College, Toronto (Canadá). Ha recibido numerosos premios y distinciones internacionales, entre los más recientes el premio Carl Rogers en 2016 por la Asociación Americana de Psicología (APA) y el de Honorable Miembro Vitalicio por el Instituto de Viktor Frankl en Viena. Fundador de la Terapia Centrada en el Sentido –Meaning-Centered Therapy, MCT-, es internacionalmente reconocido por su investigación sobre el sentido de la vida, afrontamiento de la muerte y sus aportaciones pioneras en la Psicología Existencial Positiva, también conocida como la ‘Segunda Ola de Psicología Positiva’ –PP2.0-. Además es presidente y fundador del Meaning-Centered Counselling Institute –MCCI- y de la Asociación International Network on Personal Meaning.

En cuanto a la doctora Lilian C.J. Wong, fue profesora asociada en la Trinity Western University y en el Tyndale University College de Toronto, así como miembro activo de la APA y co-chair en la División 17 –Supervision and Trining Section of The Society of Counselling Psychology- durante los años 2011 y 2013. Actualmente se encuentra en el comité de la Ontario Alliance of Mental Health Practitioners y es vicepresidenta del ya citado Meaning-Centered Counselling Institute Por último, imparte un curso popular sobre el uso seguro y efectivo del ‘Yo’ en la psicoterapia, algo tomado como requerimiento para los psicoterapeutas del College of Registered Psychotherapists of Ontario –CRPO-, en Canadá.