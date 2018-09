Protestas y crispación a la entrada del IES Carmen de Burgos por la falta de aulas

Una buena parte de la comunidad educativa de Huércal de Almería se encuentra en pie de guerra ante el hartazgo por una situación límite en el único centro educativo de secundaria hasta el momento en el municipio



El alcalde de Huércal de Almería dirige unas palabras a los padres

HUÉRCAL DE ALMERÍA.- Sin aulas para segundo de bachillerato, con media plantilla de baja, una sola conserje que apenas da abasto para atender las necesidades del centro: así se encuentra el IES Carmen de Burgos a principio de curso.

Esta mañana a las ocho en punto, hora de entrada a clase, se han concentrado en la puerta padres, madres y alumnos en un gesto de protesta por la situación que están viviendo con bastante desconcierto los alumnos de bachillerato. ‘Nos sentimos como ganado, como ovejas de un lado para otro sin tener un sitio donde dar clase. Estamos en una situación límite porque nos espera la selectividad, algo decisivo en nuestras vidas’, expresaba una alumna de segundo de bachillerato esta mañana.

El alcalde de la localidad, Ismael Torres y la concejala de Educación África Obispo han acudido a la convocatoria promovida por padres y alumnos para mostrar su apoyo y conocer de primera mano lo que está sucediendo en el centro educativo. También ha acudido al evento acompañando al regidor Aránzazu Martín, parlamentaria por el PP, quien preguntará en la próxima Comisión de Educación a la Consejera sobre este asunto.

Allí, y en un continuo intercambio de impresiones con padres y alumnos, han podido constatar la bochornosa situación que están sufriendo: ‘Nadie que vea esto con sus propios ojos puede dudar ni por un segundo de que esto es una negligencia en toda regla. No se puede negar la mayor y dar excusas poco creíbles ante esta situación, como lo está haciendo la Junta de Andalucía, no es de recibo’ afirmaba Torres visiblemente afectado por la situación que estaba viendo.

Entre gritos de ‘no hay derecho’, los alumnos de segundo de bachillerato comentaban y hacían declaraciones a los medios de comunicación que cubrían la noticia con testimonios que no dejaban indiferente a nadie: clases en los pasillos, en los patios, en escaleras. Estos alumnos no han podido entrar a clase porque no disponían de aula para ello. La mañana para ellos iba a transcurrir entrando al centro tras el acto de protesta a dar vueltas intentando encontrar un espacio para poder dar alguna clase. Ayer mismo, 50 alumnos ocuparon una clase con capacidad para 30, lo que provocó que tuvieran que tomar apuntes incluso en el suelo.

Comunicado de la Delegación de Educación

Esta misma mañana la Delegación de Educación salía al paso de estas informaciones alegando entre otras cosas que el Ayuntamiento había sido responsable de la situación dado que había tardado en ceder un solar para la construcción del nuevo instituto. Ismael Torres, alcalde de Huércal ha declarado que ‘los terrenos se le llevan ofreciendo a la Junta desde 2011, pero ésta ha puesto mil impedimentos y pegas durante todos estos años. Finalmente aceptaron en 2017, pero esta no es la cuestión ahora. Lo urgente es proporcionar a estos chicos unas condiciones dignas para que puedan comenzar el curso de una forma adecuada, una solución lo antes posible’.

La Delegación de Educación también afirma que sí hay aulas para todos y que se ha sacado de contexto lo sucedido restando credibilidad a las imágenes tomadas por alumnos que han trascendido, a lo que Torres respondía esta misma mañana:

‘Ayer hablé con un profesor y me confirmó que habían dado clase de música y de inglés en una escalera, no hay clase para ellos. En la biblioteca había cuatro clases a la vez. Si de ayer a hoy han aparecido clases milagrosamente lo veremos’.

Visita del inspector de Educación

También se ha personado en el centro el inspector al que corresponde este instituto. Ha mantenido una reunión con una representación de padres y con el director. A la salida de la misma, varias madres han declarado que ‘el inspector de zona ha confirmado que no hay aulas para todos y que esto no supone ninguna ilegalidad. Vamos a denunciar lo que podamos por ejemplo ante el Defensor del Menor, porque ellos asumen que los alumnos de bachiller van a estar dando vueltas durante todo el curso y nosotros no queremos que esto suceda’.