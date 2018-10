Videoclip 'Obsesionado'





Una de las dos jóvenes protagonistas del videoclip 'Obsesionado', en el que aparecen algunas escenas rodadas en el interior de la Catedral de Almería, y que han sido denunciadas por el Obispado de Almería por "suponer una grave ofensa al carácter sagrado", han asegurado que "la intención no era hacer daño" porque "sólo somos dos amigas que queríamos sacar nuestra primera canción en YouTube".



Vera GRV, adolescente de 17 años de edad actualmente, aunque cumplirá los 18 en unos días, ha explicado a Europa Press este sábado que tanto su amiga como ella no tenían "conciencia" de hacer daño con su grabación, y ha admitido que "no sabíamos que había que pedir un permiso al obispo" para grabar en la Catedral.



"No teníamos conciencia de ello, así que le hemos entregado una carta con nuestros números de teléfonos para que contacte con nosotras", ha señalado la joven, al tiempo que ha rechazado que emplearan una "estrategia engañosa" para acceder al templo, porque "no conocíamos el horario de los sacerdotes, y nosotras empezamos a grabar a partir de las 12,30 horas".



También ha indicado que, en la entrada al templo, les preguntaron si eran de Almería "porque si eres de aquí puedes entrar gratis" y "qué íbamos a hacer en el interior". "Nosotras dijimos que íbamos a grabar unas tomas", asegura la joven, que aclara que a la salida del templo una empleada les preguntó si "eran estudiantes".



"Algunos de los que venían a grabar con nosotras les dijeron que ellos estudiaban en la Universidad, pero nosotras no, porque estamos en Bachillerato", ha indicado Vera, a la vez que ha asegurado que "nunca se mencionó que fuese un trabajo para la Universidad".



DENUNCIA DEL OBISPADO



Cabe recordar que la Policía Nacional remitía este pasado viernes al Decanato de los Juzgados de la capital la denuncia interpuesta por el Obispado de Almería contra las dos jóvenes "componentes de un grupo musical" protagonistas de un videoclip rodado en el interior de la Catedral tras proceder a su identificación.



La denuncia, presentada el jueves, fue trasladada a la Unidad de Policía Judicial, cuyos agentes recogieron los datos de filiación de ambas chicas, que actúan bajo los nombres de Vera GRV y Kttana, según informó a Europa Press un portavoz de la Comisaría Provincial.



Tras la remisión de la citada denuncia al Decanato, será un juzgado instructor el que decida si ve indicios de delito en la actuación del dúo de 'trap' y si procede abrir diligencias previas contra ellas.



El Obispado de Almería consideró que la grabación del videoclip en el interior de la Catedral supone "una grave ofensa al carácter sagrado y sacramental de la iglesia madre, lo que significa que es, asimismo, ofensa a los sentimientos religiosos de toda la comunidad católica".



La Diócesis sostiene, además, el grupo musical de "perfil feminista" accedió al templo "fraudulentamente" con una "estrategia engañosa" y que hizo creer al trabajador de la empresa que gestiona las visitas turísticas que iban a realizar "un trabajo de la universidad" acerca del interior de la Catedral.



"Las jóvenes del grupo feminista sabían que actuaban dolosamente, ya que mintieron para entrar, y aprovecharon la hora del mediodía, en la cual cesa el flujo de entradas turísticas a la Catedral y los vigilantes y empleados de la Catedral aprovechan para acudir a comer y descansar, o cambiar de turno", reprochó en un comunicado.



El Obispado señala, asimismo, que, una vez visionado el video, "no puede menos que calificar" lo ocurrido como "una grave ofensa al carácter sagrado y sacramental de la iglesia madre de la diócesis, lo que significa que es asimismo ofensa a los sentimientos religiosos de toda la comunidad católica, mayoritaria en Almería".



El videoclip de 'Obsesionado', en el que aparecen las dos jóvenes en varios escenarios de la ciudad, incluido el claustro y el altar del templo mayor, fue colgado en YouTube el 14 de octubre, y cuenta con casi 50.000 reproducciones.

--EUROPA PRESS--