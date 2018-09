Primark abrirá en Almería su décima tienda de Andalucía, la segunda en un mes tras la nueva de Sevilla

Primark de Gran Vía en Madrid, compra, compras, comprar, precios, IPC,

La firma de moda Primark abrirá el próximo 25 de octubre en el nuevo Centro Comercial Torrecárdenas de Almería su décima tienda en Andalucía, la segunda que inaugurará en apenas un mes dentro de la comunidad andaluza tras la apertura programada el 26 de septiembre en el Centro Comercial Torre Sevilla, con lo que la marca alcanzará las 47 tiendas en España."Estamos encantados de estar aquí, es una oportunidad fantástica abrir por fin en la capital de la provincia", ha explicado el director general de Primark en España, Portugal e Italia, Stephen Mullen, en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha recordado que el de Almería es su segundo establecimiento en la provincia tras la inauguración en 2013 de su tienda en Roquetas de Mar.Mullen ha indicado que las características del nuevo espacio comercial promovido por Bogaris en la capital almeriense permitirá a la cadena irlandesa desarrollar su "concepto nuevo" de tienda. "Es bastante distinto al de Roquetas", ha apuntado el director, quien ha destacado los 5.100 metros cuadrados con los que contarán las instalaciones.Así, con un diseño "más luminoso y espacioso", el espacio se distribuirá en dos plantas, en las que se repartirán los 41 probadores y cuatro áreas de descanso para los clientes con conexión wifi, además de sus 32 cajas, que incluyen reembolso y devoluciones. "Habrá un cambio sustancial en el aspecto de la tienda y en la experiencia de compra", ha vaticinado.Esta apertura, con la que se generarán 150 nuevos puestos de trabajo, forma parte del "viaje por España" que la marca ha emprendido y en el que estudia las posibilidades comerciales que ofrecen las capitales y las grandes ciudades, de modo que la expansión continuará con un nuevo establecimiento en Bilbao. "Estamos mirando posibilidades en todas las ciudades de cierto tamaño en España y seguiremos por ese camino", ha augurado.No obstante, Mullen ha reconocido que es "muy difícil" encontrar un espacio acorde con las necesidades del modelo de negocio de Primark: locales de más de 5.000 metros cuadrados en un lugar comercial viable. "La superficie es un factor que limita", ha valorado a la hora de explicar la razón por la que a la marca le "ha costado llegar Almería o Sevilla" hasta este momento.Con esto, ha valorado la "oportunidad" que ha supuesto la creación de nuevos espacios comerciales. "Somos una tienda de familia, con una oferta que abarca a niños, hombres, mujeres y adolescentes, pero también hogar o cosmética, y eso independientemente del tamaño de la ciudad, requiere un tamaño de tienda importante".Estas necesidades de espacio planteadas por la cadena para el desarrollo de sus proyectos les ha llevado a centros comerciales, aunque también han destacado la apertura de establecimientos en centros urbanos como los de Madrid, Barcelona o Valencia, en donde además se busca la colaboración con distintos organismos para la implantación y el desarrollo.Así, a la hora de llevar los productos a las tiendas ubicadas los centros de las ciudades "se utilizan camiones de gas natural, que contaminan mucho menos y su nivel acústico es mucho menor"; una de las medidas que además forma parte del compromiso medioambiental de Primark, según afirman desde la marca, donde también donan las prendas que no se vende a la organización New Life y desde donde observan la posibilidad de tomar iniciativas para contribuir al reciclaje de tejidos. "Es algo que estamos mirando ya", ha asegurado Mullen.NUEVOS EMPLEOS Y PROMOCIÓN INTERNALa apertura de Primark en la capital almeriense supondrá la generación de 150 nuevos empleos, de forma que ya se han producido un centenar de fichajes. "El cinco por ciento es primer empleo y el 95 por ciento restante son personas que vuelven a tener un puesto de trabajo", han explicado desde la compañía, donde han resaltado que su compromiso pasa por que al menos el 70 por ciento de sus contrataciones sean mediante contratos permanentes."Sobre todo promovemos la promoción interna", han abundado desde la empresa, que asegura que el 80 por ciento de sus managers y supervisores han llegado al puesto mediante este sistema. "A quienes les guste la marca y tengan un buen desempeño, tienen oportunidad de quedarse", han explicado tras incidir en que la tienda de Almería será una oportunidad de promoción para los empleados de Roquetas de Mar u otros puntos.Así, durante los primeros meses de apertura, los empleados recibirán el apoyo de unas 25 personas ya consolidadas que contribuirán en su formación. En la misma línea, y antes de la apertura oficial del establecimiento, los nuevos empleados vivirán una 'experiencia piloto' con sus familiares, a quienes se ofrecerá una pre-apertura en exclusiva a puerta cerrada."Siempre decimos moda fantástica a precios fantásticos, pero eso no lo podemos hacer sin gente fantástica", ha apuntado Mullen, quien ha destacado los espacios destinados a la plantilla con vestuarios, sala de formación o sala de café, entre otros, dedicados a la confortabilidad de los empleados. "Los clientes reciben lo que ocurren en la trastienda", ha opinado al respecto.--EUROPA PRESS--