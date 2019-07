PP y Vox en Roquetas aprueban una subida del 30% en los sueldos de los concejales

Los sueldos van de los casi 79.500 euros brutos anuales del Alcalde, a los de 56.000 para delegados y algunos grupos de la oposición, hasta los 42.000 los más bajos.



Fernández y Yakubiuk, concejales de la coalición de izquierdas

ROQUETAS DE MAR.- Izquierda Unida, Tú Decides y Equo han votado en contra hoy en el primer Pleno de la legislatura, de la propuesta de alcaldía por la cual se han designado el régimen de Dedicaciones exclusivas de los concejales, tanto del equipo de gobierno como de la oposición, ante la falta de informes que avalen la subida salarial propuesta, así como el reparto de dichas dedicaciones.

“Hemos explicado en el Pleno que partiendo del hecho que creemos de justicia que todo concejal que cumpla una función pública, debe tener una dedicación plena a su puesto y un sueldo acorde, lo que no queda justificado es como PP y Vox han decidio incrementar en más de un 30% esos sueldos sin informe y motivación alguna”, explica Juan Pablo Yakubiuk, portavoz del grupo municipal de IU-TD-Equo.

Así sueldos como el del alcalde pasa de los 62.000 euros brutos anuales del 2015, a los 79.500 euros de esta propuesta. Incremento similar tienen los primeros tenientes de alcalde, que pasan de 51.000 a 63.000 euros, y el resto de concejales delegados, donde se integran los de Vox, subirán de 42.000 a 56.000 euros, de forma similar a los sueldos que se han estipulado solo para los concejales de dos grupos de la oposición, y para los de dedicación parcial en menor medida.

La coalición apunta que esto supone que el Ayuntamiento pasará a gastar un millón de euros al año solo en sueldos de concejales, en comparación con los 660.000 gastados en la anterior legislatura. “Y esto contemplando que nuestro grupo, que de no mediar rectificación, ha sido excluido de lo que es un derecho como es de contar con los mismo recursos, de manera proporcional que los demás grupos de la oposición”, explica Yakubiuk.

El portavoz ha dejado claro que esto supone un agravio comparativo no sólo para el grupo, sino para todos los vecinos de Roquetas, tanto los que votaron a la coalición como los que no, ya que IU-TD-Equo no contará hoy por hoy con un concejal para realizar las labores de fiscalización y control, por las que otros grupos si cobran. “Igualmente, pese a los intento de PP por impedir la labor fiscalizadora que llevamos realizando desde años, seguiremos firmes en ese compromiso con los vecinos de denunciar lo que haya que denunciar, y realizar propuestas alternativas para la mejora de nuestro municipio. Pese a quien le pese seguimos estando presentes en el Pleno de Roquetas y seguiremos defendiendo los derechos e intereses de nuestros vecinos”, finaliza Yakubiuk.

La coalición informa que también ha votado en contra de la asignación de asesores, aun correspondiendo uno, por el mismo motivo que el punto anterior: la subida de sueldos. Este apartado de personal de confianza experimenta una subida salarial importante, con sueldos que parten de los 39.000 euros brutos anuales, hasta los 58.000 euros, para los 25 puestos que permite la ley y se ocupan en su totalidad.