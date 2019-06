PP y Vox avanzan para cerrar un acuerdo de gobierno en coalición en Roquetas de Mar con Amat al frente

Los equipos negociadores de PP y Vox para la conformación del Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) están próximos a cerrar un acuerdo de coalición para los próximos cuatro años que permitiría a los tres ediles de la formación de Santiago Abascal entrar a formar parte del gobierno local.



Fuentes de las negociaciones han explicado a Europa Press que si bien "no hay nada cerrado del todo aún" tras la última negociación de este martes, sí se han dado "pasos concretos" que podrían desembocar en un acuerdo firme entre este mismo miércoles y el jueves, aunque han insistido en que todo está "en pañales" a la espera de concretar posturas entre el edil electo de Vox José Ignacio Cerrudo y el líder de los populares roqueteros.



En esta línea, hay "varias propuestas encima de la mesa" con variables "distintas" incluso al reparto de concejalías, aunque han reconocido que en el marco de diálogo se han señalado opciones más firmes destinadas a ocupar áreas como Turismo y Playas, Comercio o Recaudación por parte de los concejales de Vox, que se habrían interesado por otras de mayor peso como Urbanismo o Cultura.



"Es una propuesta no firmada", ha añadido las mismas fuentes, quienes han apuntado que existen aspectos pendientes de perfilar antes de que ambos equipos rubriquen el pacto que facilitará la investidura el alcalde en funciones, Gabriel Amat, tras hacerse con once concejales las pasadas elecciones --a dos de la mayoría absoluta-- de los 25 con los que cuenta el Pleno.



El candidato del PP a la Alcaldía ya manifestó que aunque "la idea principal es gobernar solo y hacer acuerdos puntuales" con otros grupos, tampoco tenía "ningún problema" para "gobernar en coalición", sentido en el que tampoco descartaba continuar con las negociaciones con Cs ante dicha posibilidad.





--EUROPA PRESS--