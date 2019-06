PP y PSOE pactan un gobierno de alternancia en Felix y es investido alcalde Gabriel Magán (PSOE)

El candidato del PSOE en Felix, Gabriel Magán, se ha alzado en la tarde de este sábado con la vara de mando tras alcanzar un pacto "no autorizado" con el PP por el que el líder de la lista 'popular', Baldomero Martínez, accederá a la Alcaldía en la segunda parte del mandato.



El acuerdo alcanzado deja sin la Presidencia de la corporación local al cabeza de lista de 'Almería Viva', Manuel Flores, que fue la más votada y logró tres concejales frente a los dos y dos obtenidos por PSOE y PP.



Fuentes de la dirección del PP en la provincia han indicado a Europa Press que el acuerdo para un gobierno en alternancia "no ha sido autorizado" si bien no han precisado aún qué medidas disciplinarias se pueden o no adoptar contra sus dos ediles en el pleno de Felix.



Por otro lado, fuentes de la ejecutiva provincial del PSOE han indicado que han "tenido conocimiento sobre la marcha" del acuerdo alcanzado y que, por tanto, "no se ha autorizado nada".



Han trasladado, no obstante, que las primeras explicaciones dadas apuntan a que la candidatura de 'Almería Viva' tiene una "ideología de ultraderecha" y que "ambas formaciones han considerado que no era lo mejor para Felix".



No obstante, el PSOE provincial ha citado a sus dos concejales en el municipios para que "den las oportunas explicaciones" y, de acuerdo a estas, dirimir si procede la adopción de medidas disciplinarias.

--EUROPA PRESS--