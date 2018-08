La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha exigido al Gobierno andaluz que pongan en marcha "de forma urgente" el Plan Integral de Residuos de Andalucía "que lleva más de dos años de retraso y que es absolutamente necesario para que nuestro campo dé una mejor imagen aún si cabe".



Ante el inicio de la campaña 2018-2019, Crespo ha advertido de que, "en la misma línea que en años anteriores", la plantas de gestión de residuos agrícolas "están desbordadas" y el "abandono de los plásticos es insostenible".



"Tanto los agricultores, como ayuntamientos como el de El Ejido, tiene que dejar de sentirse solos y desamparados ante esta problemática", ha señalado en un comunicado en el que avisa del que el "colapso es tal" que algunos agricultores "tuvieron que dejar los plásticos en contenedores de basura, lo que provocó también que la planta de residuos de Gádor, que atiende a ocho municipios del Poniente, se viera saturada".



Para la portavoz del PP-A en el Parlamento es "urgente" la actuación del Gobierno Andaluz en este asunto, y ha lamentado que "teniendo un consejero de Almería, Sánchez de Haro permita que nuestro campo sufra año tras año el abandono por parte de la Junta en un asunto que podría estar solucionado si acelerara y pusiera en marcha ya la aprobación del nuevo Plan Integral de Residuos de Andalucía, anunciado en mayo de 2016".



Ha asegurado que, mientras la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y sus consejeros están "ausentes", el PP-A "sí ha hecho sus deberes" y ha llevado en "numerosas ocasiones este asunto al Parlamento Andaluz, donde el 3 de septiembre de 2015 se aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley en al que se pedía que se impulsara un Plan Integral de Eliminación de Residuos Agrícolas en el campo almeriense, que a día de hoy no se ha ejecutado".



Ante los "reiterados incumplimientos", Crespo ha anunciado, que en el mes de septiembre, su grupo parlamentario "volverá" a preguntar en el Parlamento Andaluz al Gobierno de Susana Díaz por este asunto, y "volverá a exigirle que tome medidas urgentes para acabar con esta reivindicación histórica".



Además, le preguntará por el balance que hace el consejero de Agricultura sobre la campaña de retirada de plásticos agrícolas en las principales zonas de cultivo y cauces fluviales que anunciaron el pasado 31 de julio, una iniciativa "que mucho nos tememos que se quedará en "una campaña informativa", visto lo visto con el Plan Integral de Residuos en Andalucía", según ha dicho.



Finalmente, la portavoz parlamentaria del PP-A ha pedido a la Junta "una implicación al 100 por ciento con el campo almeriense", y ha remarcado que las competencias en materia de Agricultura "son del Gobierno andaluz, algo de lo que se olvidan con facilidad para no cumplir con sus obligaciones".





