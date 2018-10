PP solicita mejoras laborales para los trabajadores del Infoca

Populares visitan el Cedefo en Serón

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería Aránzazu Martín y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Serón, José Ángel Iglesias, han visitado el Centro de Defensa Forestal (Cedefo) en Serón para conocer la labor que lleva a cabo el personal que pertenece al Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) y, por ello, los populares han solicitado mejoras laborales para estos trabajadores.Durante este recorrido, que obedece a la petición de visita que el PP ha hecho en el Parlamento, la parlamentaria almeriense, tal y como hizo en el Cedefo de Alhama de Almería y en otros de Andalucía, ha recogido las reivindicaciones de este colectivo, según ha explicado el PP en un comunicado.Desde el Partido Popular se han presentado "multitud de iniciativas para defender los derechos de los bomberos forestales", así como del resto de personal de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya).En este sentido, Martín ha indicado que en la actualidad existe "un proceso de negociación de lo que será el futuro convenio colectivo cuya pretensión es aglutinar las condiciones laborales de todos los trabajadores de la agencia", dado que el actual existente desde el año 2007 "tenía un periodo de vigencia hasta 2011".Este convenio, según explica Aránzazu Martín, "no cuenta con el consenso de todo el personal de la agencia puesto que no cumple con las expectativas del colectivo".Igualmente, la popular ha indicado que sirve como ejemplo que una de las principales reivindicaciones es "la recuperación de la antigüedad la cual muchos dejaron de percibir hace ya más de diez años, desde 2005"."Esta cuestión la consideran indispensable, teniendo en cuenta que Amaya es una de las pocas agencias públicas en donde se ha dejado de percibir dicho complemento", ha precisado. Además, ha agregado que cuestiones "básicas como el número de guardias y su retribución, la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros", conforman una "amplia lista de reivindicaciones que no se están teniendo en cuenta".Por ello, el Partido Popular ha asegurado que registró una Proposición No de Ley para instar a la Consejería de Medio Ambiente a paralizar la firma del borrador existente en la actualidad, hasta que "no se tengan en cuenta estas peticiones básicas y cuente con un mayor respaldo del colectivo"."Andalucía cuenta con un dispositivo ejemplar que sin embargo no tiene el suficiente respaldo de la Administración andaluza", ha afirmado la popular, que ha explicado también que tal y como "le manifestaron los trabajadores existe aún demasiada inestabilidad laboral, dado que el dispositivo cuenta con trabajadores que son contratados cuando llega el alto riesgo de incendio para trabajar, en el mejor de los casos, durante seis meses al año". "Esto está provocando que los interesados estén abandonando las bolsas de trabajo", ha apostillado.En este sentido, la parlamentaria ha criticado que "prueba de esa precariedad laboral existente" es la decisión de la Junta de Andalucía de "prescindir un año más de los trabajadores temporales cuyo contrato finaliza el próximo día 15 de octubre, tal y como recientemente ya se ha comunicado desde la agencia a los afectados"."Nos parece absolutamente indeseable, porque no se trata ya de despido de trabajadores y precariedad del dispositivo, sino que tal y como manifestaron en Serón, el cambio climático está provocando que el peligro de incendios no se circunscriba tan solo a los meses de verano, sino que con mayor frecuencia se está dando en los meses posteriores", ha asegurado la popular.Finalmente, Aránzazu Martín ha señalado que si el Partido Popular gobierna en Andalucía "va a reforzar una agencia pública vital en la comunidad pero teniendo en cuenta sus reivindicaciones históricas, comenzando por la antigüedad". Igualmente, ha agregado que se introducirán "verdaderas mejoras y no falsas promesas que tan solo pueden garantizar durante un ejercicio presupuestario tal y como en la actualidad están haciendo desde la Junta para que los trabajadores firmen el convenio".--EUROPA PRESS--