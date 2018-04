Carmen Crespo (PP) visita una zona agrícola de Adra

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha pedido a la Junta que "acelere" la aprobación del nuevo Plan Integral de Residuos de Andalucía anunciado en mayo de 2016, ya que "a día de hoy sigue sin ponerse en marcha a pesar de ser importantísimo para el campo almeriense y andaluz" especialmente con el fin de la campaña agrícola, puesto que "es cuando más residuos se generan, alcanzándose 1,5 toneladas", sobre todo entre los meses de mayo y agosto.En una nota, Crespo ha señalado sus sospechas de que el documento no quede aprobado hasta 2019 ya que el mismo no figura en el plan anual normativo de la Administración autonómica de este año. Asimismo, ha incidido en que desde la Junta se afirmó se había empezado a trabajar en un nuevo plan que "contribuirá a la transición hacia una economía circular" y que al mismo se incorporará las directrices del plan estatal marco de residuos."En el mejor de los casos, el Gobierno andaluz va a apurar los plazos del plan vigente para incorporar las directrices del plan estatal marco de residuos aprobado en noviembre de 2015, y las medidas para la economía circular de la Comisión Europea. Por ello, hoy le reclamamos al Gobierno andaluz que acelere en la tramitación de este nuevo plan integral de residuos que vendrá a sustituir al vigente plan que se aprobó en noviembre de 2010", ha dicho.La portavoz del PP ha asegurado que su partido "ha hecho los deberes" y ha presentado varias iniciativas sobre este asunto, entre ellas, la que en septiembre de 2015 aprobó la Cámara autonómica por unanimidad en la que se pedía que se impulsara un plan integral de eliminación de residuos agrícolas en el campo almeriense "que a día de hoy sigue sin ponerse en marcha"."Nos encontramos ante una reivindicación histórica del sector que lleva años reclamando soluciones", ha reclamado Crespo, para quien "desde el 'barrido cero' en el año 2003 no se ha tomado ninguna medida lo que ha provocado que agricultores y ayuntamientos se hayan sentido muy solos".Igualmente, ha señalado que las dos plantas de acopio que existen en Almería para la gestión de residuos vegetales "están colapsadas" y por ello la Junta "tiene que tomar medidas urgentes, más aún teniendo en cuenta los meses en los que nos encontramos".Para Crespo, el campo almeriense "tiene que dar una magnífica imagen en España y en el exterior, y para ello necesita de la Junta de Andalucía", por lo que espera que desde la Consejería de Agricultura "se den explicaciones por estos incumplimientos" y el consejero "diga qué es lo que van a hacer para solucionar el problema de los residuos vegetales, así como cual va a ser la estrategia a seguir".--EUROPA PRESS--