PP propone ampliar el Frontex con 10.000 efectivos





La candidata del PP al Parlamento europeo Dolors Montserrat ha propuesto este lunes ampliar el dispositivo Frontex con 10.000 nuevos efectivos ante la "preocupación" de los españoles por la "seguridad en las fronteras".



"El PP dice sí a la inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo, y no a la inmigración irregular y a las mafias que juegan con el drama humano de la inmigración", ha indicado para remarcar la defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.



Montserrat, quien ha visitado las instalaciones de la cooperativa agrícola Hortamar en Roquetas de Mar (Almería), ha señalado que su partido aboga por los "acuerdos comerciales de libre mercado para reforzar" el crecimiento, el empleo y las exportaciones de las empresas españolas, y que "nuestra huerta llegue a todos los rincones del mundo".



"La calidad y la excelencia de los productos de Almería es marca España", ha subrayado tras atribuir al PP la apertura del mercado canadiense con el voto en contra del PSOE, que ha posibilitado que "100 millones de la huerta española se exporten este año a Canadá, y que abre la puerta a que por cada 1.000 millones exportados se creen 17.000 puestos de trabajo".



La candidata 'popular' ha subrayado que el PP es la formación que "mejor" va a defender los intereses de los agricultores y ganaderos españoles en Bruselas porque es "el mayor partido en Europa, el más influyente y el más decisivo para defender España en Europa", y porque "ya lo demostró al lograr la mejor PAC de la historia".



"El voto al PP es un voto por la agricultura. Somos el partido de la agricultura, el del empleo y el que defiende una inmigración legal, ordenada y vinculada al empleo", ha concluido.



Por su parte, el presidente del PP de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha agradecido a Dolors Monserrat su visita a la provincia para "conocer nuestros invernaderos y las cooperativas agrícolas" y ha afirmado que "todos unidos vamos a defender al sector agrícola almeriense".



Amat ha pedido a Monserrat que en su nueva andadura en Europa como eurodiputada "no se olvide de la agricultura de nuestra tierra" y la defienda para que se lleve a cabo "un control riguroso de la entrada de productos de terceros países, así como un control de precios".



En este sentido ha recordado la "difícil situación "que está atravesando el campo que se está viendo "perjudicado por los bajos precios en productos como por ejemplo la sandía".



El presidente del PP ha señalado que a todas "estas situaciones difíciles hay que sumar un nuevo castigo por parte del Gobierno del PSOE a la agricultura almeriense, con la rebaja fiscal".



Ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez "la sacara a la luz justo después de las elecciones" del 28 de abril "y que encima castigue duramente a la provincia porque en ella no se incluyen las frutas y hortalizas que se cultivan en nuestra provincia".



Finalmente, ha recordado otro de los "mayores castigos" del PSOE a Almería y a los almerienses, la derogación del Plan Hidrológico Nacional, y ha afirmado que si el PSOE no hubiera actuado así, la provincia de Almería tendría hoy sus problemas hídricos solucionados.





--EUROPA PRESS--