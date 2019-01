PP pide explicaciones al Gobierno sobre proyectos de carreteras en El Ejido, Roquetas de Mar, Almería y Viator

El diputado nacional del PP Juan José Matarí





El PP de Almería ha registrado en el Congreso de los Diputados varias preguntas relativas a proyectos que se tienen que realizar en carreteras de la provincia con el fin de que el Gobierno de Pedro Sánchez explique la situación en la que se encuentran "después de los avances que se consiguieron con el ejecutivo de Mariano Rajoy".



Concretamente, el diputado nacional Juan José Matarí ha pedido información sobre la mejora de los enlaces 409 y 411 de la autovía A-7, enlaces de Copo y Santa María del Águila en El Ejido; la remodelación del enlace 429 de la A-7 con la A-391 y A-1051 entre los términos municipales de Roquetas de Mar y Vícar; el tercer carril en la Autovía A-7 entre el tramo enlace 429 (Roquetas de Mar)-enlace 438 (Almería); y la remodelación del enlace de la A-7 con la A-92 en Viator.



Matarí solicita en sus preguntas información sobre la situación en la que se encuentran los proyectos, previsiones de aprobación, licitación, adjudicación y puesta en servicio, y en el caso concreto de la remodelación del enlace 429 de la A-7 con la A-391 y A-1051 pide además explicaciones sobre las razones por las que en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 "no se ha mantenido la previsión contemplada en los presupuestos de 2018 y no se contempla programación para la continuidad del proyecto".



En este sentido recuerda que el Gobierno del PP presentó el proyecto y licitó la redacción del mismo, además de prever cinco millones para 2019 y otros 3 millones para 2020 para su ejecución.



"Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha reducido la partida a sólo 429.000 euros, lo que significa el abandono del proyecto y echar por tierra el trabajo realizado por el PP", ha dicho ya que, a su juicio, el PSOE "sólo tenía que culminar un proceso que estaba ya diseñado y que iba a permitir que Roquetas de Mar contara con esta importante infraestructura, pero como en tantas otras ocasiones, han preferido castigar a los roqueteros por estar gobernados en el Ayuntamiento por el PP".



Para Matarí, la llegada de Pedro Sánchez al gobierno ha supuesto un "perjuicio importante" para la provincia de Almería en materia de infraestructuras, no solo en cuanto a carreteras se refiere, sino también en materia de ferrocarril, concretamente con el AVE, "cuyas obras se han retrasado a pesar de contar con un cronograma consensuado por todas las partes con el que la llegada de la Alta Velocidad a la provincia sería una realidad en 2023, fecha que ya es imposible cumplir".



"Seguiremos muy de cerca el ritmo de los compromisos del Gobierno con nuestra provincia, para que Almería no se vea perjudicada ante los pagos que Sánchez tiene que hacer a sus socios de moción para mantenerse en la Moncloa", ha concluido.





