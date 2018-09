Concentración ante el IES Carmen de Burgos de Huércal de Almería





La parlamentaria andaluza del PP de Almería Aránzazu Martín ha acudido este jueves a la concentración que han convocado padres y alumnos del IES Carmen de Burgos, en Huércal de Almería (Almería), ante la situación en la que se encuentra el centro, concebido para "unos 600 alumnos" en su origen y que en la actualidad cuenta con más de un millar de alumnos matriculados.



Martín ha criticado la "grave negligencia" por parte de la Delegación que se ha dado en el centro, donde según algunos padres y el alcalde de la localidad, Ismael Torres (PP), los escolares de segundo de Bachillerato habrían recibido clases en pasillos y escaleras por falta de aulas; motivo por el que decenas de ellos se han concentrado a las puertas del centro.



Así, según ha explicado en una nota, va a llevar al Parlamento de Andalucía este asunto para denunciar ante la consejera de Educación, Sonia Gaya, la "grave situación que padece la provincia de Almería en esta materia".



La diputada autómica ha señalado que ella misma ha podido "constatar esta falta de espacio" ya que "muchos de los alumnos no han podido entrar a clase, encontrándose alrededor de una centena de jóvenes de Primero y de Segundo en la calle porque ni tenían profesor, y lo que es mucho peor, ni tenían aula", según Martín.



Así, ha manifestado que algunos alumnos le han indicado que durante la mañana pasarían al centro "a dar vueltas para buscar un espacio y poder dar alguna clase". Asimismo, ha relatado otras situaciones en las que, según ha dicho, pasaron "unos 50 alumnos a un aula concebida para 30, lo que provocó que algunos de ellos tuvieran que tomar apuntes incluso sentados en el suelo".



La parlamentaria andaluza ha insistido en que en el mes de octubre de 2017 se aprobó por unanimidad en el Parlamento una Proposición No de Ley para la ampliación de este instituto. "Esta PNL se une a multitud de iniciativas parlamentarias y a la preocupación del propio equipo de gobierno de Huércal de Almería que lleva años reclamando una solución, y hace ya dos que dispuso los terrenos necesarios para la licitación del nuevo instituto", han añadido desde el PP.



"No hay más ciego que el que no quiere ver", ha recalcado Martín, para quien la Delegación de Educación ha tenido la "desfachatez" de, "no solo no recibir al alcalde que lleva tres meses pidiendo cita, sino lo que es más grave negar la evidencia de unos hechos constatables que hubieran podido comprobar por ellos mismos si hubieran tenido la sensibilidad de escuchar a la comunidad educativa".



Con esto, espera que la inspección educativa, que ha visitado el centro este jueves, ha "tomado buena nota" sobre el estado del instituto. "Exigimos a la Delegación de Educación que si no quiere escuchar ni al Partido Popular ni a las familias, que escuche a la máxima autoridad educativa como es la inspección", ha manifestado.



TRANSPORTE ESCOLAR



A la pésima situación de las infraestructuras educativas del IES Carmen de Burgos, se le une, según Martín, otro "gran problema común" en muchos centros educativos de la provincia como es el transporte escolar, dado que "las familias de este IES y el propio alcalde que ha tenido que mediar en la situación" ante la "falta de transporte" por el que "muchos alumnos se quedaron en la parada esperando el autobús para trasladarlos al centro".



"Si es verdad lo que nos han manifestado las familias, que no lo ponemos en duda, la Delegación debería de abrir una investigación puesto que es muy grave que alumnos que podían ser incluso menores de 16 años, y que cursan Educación Obligatoria, no hayan podido asistir a clase por falta de este servicio educativo", ha afirmado.





