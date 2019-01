Hernando (PP), junto a diputados y senadores por Almería





El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha calificado de "tomadura de pelo" a los almerienses el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 y ha acusado al Gobierno del PSOE de "perjudicar enormemente a la provincia".



"Son falsos, tramposos e inviables y han sido elaborados con el único fin de "mantener al señor del Falcon en la presidencia del Gobierno", ha asegurado para remarcar que las cuentas presentadas por el ejecutivo de Pedro Sánchez "prevén más impuestos, más gasto público y más deuda pública, además de anunciarnos menor crecimiento y por lo tanto menos empleo".



Para el diputado nacional por Almería estamos ante unos presupuestos que "para lo único que sirven es para advertirnos de la crisis que siempre empieza a generarse cuando gobiernan los socialistas", según ha asegurado.



En su intervención ante los medios de comunicación, ha recordado que el Gobierno del PP presupuestó para 2018 un total de 87,5 millones de euros, "de los que a penas han gastado 40 millones de euros".



Además, ha señalado que el PSOE "presentó enmiendas por valor de 700 millones de euros, y sin embargo, en los últimos seis meses la inversión ha sido prácticamente nula".



"No han gastado ni un euro en el Museo Pérez Siquier, han paralizado las obras del paseo marítimo, también han paralizado la subvención para las obras del Hospital Provincial, lo que no impedirá que el PP continúe con las obras, y han retrasado el proyecto más importante para la provincia, el AVE", ha dicho.



Respecto al AVE, Hernando ha afirmado el Gobierno del PP licitó en el mes de marzo las obras de cinco tramos, que tenían que haber adjudicado en septiembre para iniciarse en diciembre y ha indicado que el Gobierno del PSOE "nada más llegar, retrasó las licitaciones de junio a octubre, y no adjudicó ni una sola obra para ahora anunciar 348 millones de euros de inversión".



"Vuelven al mismo sistema que utilizaba el señor ZP, que programó un total de 840 millones de inversión para el AVE en Almería y dejó sin ejecutar 614 millones. Esto es un engaño, y únicamente estamos ante el presupuesto que necesita el marqués del Falcon para intentar ganar las elecciones", ha apuntado.



En materia de ferrocarril también se ha referido al tren entre Almería y Granada y ha recordado que el Gobierno del PP "hizo un cronograma para su continuación, inversión que directamente ha desaparecido de los presupuestos de Pedro Sánchez". "Estaba prevista una inversión de 11 millones para 2019 y de 2 millones para 2018, de los que según el Gobierno de Pedro Sánchez han invertido 1,7 millones, y anuncian para 2019 890.000 euros", ha apuntillado.



En la comparecencia de prensa también se ha referido a un asunto "vital" para el desarrollo de la provincia, el agua. El portavoz adjunto del PP en el Congreso ha manifestado que de los 19 millones previsto por el Gobierno del PP en 2018 "sólo se han invertido 400.000 euros" en dos obras como son la desaladora del bajo Almanzora y la ampliación de la desaladora de Carboneras.



"Además, el Gobierno del PP tenía previsto invertir 44 millones en materia de agua en 2019, y el PSOE los rebaja hasta 17 millones", ha concluido.

