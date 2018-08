El concejal del PP en el Ayuntamiento de Almería, Juanjo Alonso





El concejal de Servicios Municipales en el Ayuntamiento de Almería, Juanjo Alonso (PP), ha lamentado que los concejales del PSOE "hayan aplaudido" la prohibición de la Junta de Andalucía de celebrar el 'Cooltural Fest' en la playa del Palmeral del Zapillo, "amparándose en una presunta falta de tiempo para tramitar unos permisos solicitados el pasado mes de abril".



En un comunicado, Alonso ha considerado que con esta actitud los socialistas "vuelven a demostrar que su único interés está en aplicar la estrategia que dicta" la Junta de Andalucía desde Sevilla y "no en las necesidades y proyectos" de su propia ciudad, que es Almería.



"El Cooltural Fest es una actividad municipal que es objetivamente buena para todos los almerienses. Genera movimiento comercial, desarrollo turístico y proyección cultural. Esos condicionantes bastarían para que la Junta de Andalucía, en caso de haberlo necesitado, hubiera realizado un mínimo esfuerzo por agilizar una tramitación que permitiría celebrar un acontecimiento bueno para Almería en la mejor ubicación posible", ha explicado.



Alonso ha reprochado a la portavoz municipal socialista, Adriana Valverde, que "haya salido rápidamente a apoyar la injusta decisión de la Junta, anteponiendo de ese modo la permanente estrategia de confrontación y bloqueo de la Junta de Andalucía a la búsqueda del beneficio directo de Almería".



"Yo entiendo que haya que hacer méritos ante Sevilla, pero una cosa es eso y otra asumir con entusiasmo el papel del principal factor bloqueador del desarrollo de Almería, que es la principal actuación que tiene la Junta de Andalucía con Almería, no importándole el perjuicio directo que se causa a miles de almerienses con esta prohibición, con tal de dañar o crear problemas al Ayuntamiento", ha asegurado.



Del mismo modo, el responsable de los Servicios Municipales ha señalado que el Ayuntamiento trasladará el Cooltural Fest a otra ubicación "en la que la Junta de Andalucía no tenga competencias" para que allí, los almerienses y los miles de visitantes que vienen a nuestra ciudad al reclamo de este festival, "puedan disfrutar de la música y de la cultura en libertad, sin trabas y sin otro ánimo que disfrutar de todos los atractivos de una ciudad como Almería".



Finalmente, Alonso ha expresado sus dudas acerca de si la Junta de Andalucía habría sido capaz de llevar a este extremo su "celo administrativo" si el Ayuntamiento de Almería no estuviera gobernado por el PP.



"Lógicamente yo no puedo saberlo, pero me cuesta mucho trabajo creer que la Junta se hubiera atrevido a argumentar problemas administrativos para prohibir celebrar en la playa un Festival de este nivel a un ayuntamiento del PSOE. Me cuesta mucho trabajo imaginarlo, insisto", ha concluido.





--EUROPA PRESS--