PP-A urge al Gobierno andaluz a convocar la comisión de Infancia y reclama visitar los centros de menores inmigrantes

La portavoz parlamentaria del PP-A, Carmen Crespo, ha indicado que han registrado una solicitud para que una delegación de diputados autonómicos pueda visitar los centros de acogida a menores y han reclamado la "convocatoria urgente" de la comisión de Infancia para que la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, dé explicaciones del "colapso" que sufre el sistema de acogida a menores inmigrantes no acompañados (Menas).



En declaraciones a los periodistas en Almería, Crespo ha lamentado que el Gobierno de Susana Díaz no haya respondido aún a la propuesta de Pacto por la Inmigración trasladado por el presidente del PP-A, Juanma Moreno y ha criticado que la esté "atrapada entre una presidenta ausente, que sigue de vacaciones en medio de una gravísima crisis migratoria, y un Gobierno de Pedro Sánchez que no tiene compromiso con esta comunidad".



"Es increíble que Susana Díaz siga de vacaciones en medio de esta situación gravísima, y que no se haya producido todavía la comisión de Justicia que solicitamos la semana pasada", ha asegurado para recordar que han llegado a las costas andaluzas 3.733 menores no acompañados, 1.850 sólo desde julio.



Para Crespo, se están produciendo "situaciones lamentables" con menores "durmiendo en comisarías o en sacos de dormir" y ha subrayado que los trabajadores de los centros de acogida "están pasando muchas vicisitudes y no están dispuestos a que una ampliación de las plazas en estos centros se haga sin la ampliación de las plantillas y los medios".



En esta línea, ha justificado la petición de visitas a los centros porque "ya que tenemos un gobierno invisible, debemos tener un Parlamento visible que conozca de primera mano en qué situación se encuentran los menores acogidos y los trabajadores".



"Nos encontramos en medio de una presidenta ausente, de vacaciones, y un Gobierno de Pedro Sánchez que no apoya a los andaluces en una situación de emergencia", ha afirmado.



DECLARACIONES DE TORRA



En torno a las declaraciones del presidente de la Generalitat de Cataluña en las que éste promovía un ataque al Estado, Carmen Crespo ha mostrado la sorpresa del PP Andaluz por que, "tres días después, el Gobierno de Pedro Sánchez siga sin responder a esas manifestaciones", y ha señalado que se trata de "un ataque al estado de derecho y a la democracia que merece una respuesta contundente también en el plano jurídico".



Crespo ha señalado que el PSOE "ha defraudado a los españoles, uno no puede mantenerse en el poder a toda costa, y Pedro Sánchez debe representar a todos los españoles y dar a Torra una respuesta firme".





