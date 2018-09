La portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha reclamado este jueves al líder de Cs, Albert Rivera, que "rectifique" su postura a la hora de adoptar decisiones que pudieran desembocar en un adelanto electoral en Andalucía y así "no servir de coartada" al PSOE-A, que busca "tapar la corrupción" al no darse los tiempos suficientes para poder desarrollar una comisión de investigación sobre la ya extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe).



En rueda de prensa, la portavoz popular ha criticado que Cs emplee como "excusa" para que "se hable de adelanto electoral" la ausencia de un debate para estudiar medidas como la eliminación de los aforamientos, contemplado en los acuerdos entre PSOE y Cs para dar estabilidad a la legislatura, y ha abogado por agotar "todo el periodo".



Para Crespo, la actitud de ambos partidos responde a un "acuerdo de PSOE y Cs para un adelanto electoral", si bien ha exigido al presidente de la formación naranja que explique "por qué se hace cómplice" de los socialistas a la hora de "tapar la corrupción", para lo que además, según ha observado, los socialistas emplean una "trampa marrullera" que imposibilitaría "que se debata sobre la Faffe y que se conozcan sus abusos".



"Rivera tendrá que explicar la letra pequeña del acuerdo", ha incidido Crespo, quien ha insistido para que el presidente de Cs, que "por lo visto tiene la decisión final" ante la reunión prevista este viernes, "rectifique, aunque sea a última hora" y permita que se "conozca la verdad sobre esas tarjetas que se empleaban en clubes de alterne con dinero público de los parados".



La portavoz parlamentaria del PP-A ha criticado el "teatrillo" y "sainete" que, a su parecer, habrían orquestado ambos partidos de cara a dar "palestra a Susana Díaz para un adelanto electoral", con un objetivo "no loable, que es tapar lo ocurrido con la corrupción en Andalucía". "Ellos ya han hecho cálculos electorales y aunque se cree la comisión, no va a haber tiempo para que se desarrolle", ha asegurado.





--EUROPA PRESS--