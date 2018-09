PP-A exigirá en el Pleno del Parlamento a Díaz que reclame a Sánchez cumplir con los plazos del AVE con Murcia

AVE Málaga-Madrid





La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, ha indicado este jueves que en el próximo Pleno del Parlamento andaluz va a pedir a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "alce la voz contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", para que se "cumplan los plazos que el anterior Gobierno del PP tenía previstos para el Corredor Mediterráneo y para la llegada del AVE a la provincia de Almería en 2023".



En rueda de prensa, Crespo ha tachado de "curioso" que en su visita de este miércoles a la provincia de Almería, la presidenta "no dijera ni una sola palabra del incumplimiento de plazos con el Corredor Mediterráneo y el AVE Murcia-Almería por parte del Gobierno de Pedro Sánchez".



"Esta no es la señora Díaz que alzaba la voz contra el señor Rajoy porque supuestamente incumplía los plazos o los recursos económicos en los presupuestos. Esta es otra señora Díaz", ha valorado la portavoz del PP-A en la Cámara autonómica.



La dirigente popular ha incidido en que el anterior gobierno "se había comprometido con unos plazos que ya estaban puestos encima de la mesa con recursos económicos suficientes para ello", y "sin embargo, desde que Pedro Sánchez ha llegado al Gobierno no ha hecho nada de lo que estaba previsto".



Ante esta situación, Crespo ha avanzado que se interpelará a la presidenta andaluza sobre "por qué en su visita a Almería no ha hecho alusión a este tema tan importante para los almerienses" y "por qué no hace de presidenta de la Junta de Andalucía, incluida Almería, y defiende con uñas y dientes los intereses de nuestra provincia, pidiéndole al señor Sánchez que cumpla con los plazos previstos por el Gobierno del PP".



"No le vamos a pedir una cosa que no hayamos pedido antes, porque el PP-A con Juanma Moreno y el PP de Almería con Gabriel Amat ya pidió por el AVE cuando gobernaba Rajoy. Se pusieron unos plazos encima de la mesa y por eso le vamos a preguntar una cosa muy razonable, que pida a Sánchez que los plazos del AVE a Almería se cumplan y que cumpla con Almería, porque es la presidenta de la Junta", ha concluido.





