El vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha destacado este domingo el "respaldo" de los andaluces al Gobierno de Juanma Moreno, reflejado en el primer barómetro de Opinión Pública de Andalucía elaborado por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), frente al "suspenso y la crisis de liderazgo" del PSOE-A.



En declaraciones a los medios en Almería, Martín ha advertido de que "el PSOE-A se encuentra sumergido en una auténtica crisis de liderazgo que les ha llevado a perder el pasado 2 de diciembre nada menos que medio millón de votos con respecto al resultado de Pedro Sánchez en Andalucía", según ha informado el PP-A en un comunicado.



"El PSOE andaluz necesita regenerarse, necesita estar años en la oposición para poder volver a reconstruirse como una alternativa posible de Gobierno que hoy no es" aunque, a juicio del popular, "no parece estar dando los pasos en la dirección adecuada".



En este sentido, ha señalado que "los cambios que planea Susana Díaz más bien parecen dirigidos a protegerse personalmente, a enrocarse políticamente, a rodearse de sus peones más fieles para aguantar en el bunker todo lo posible frente a las evidentes intenciones de Pedro Sánchez, que son apartarla de sus cargos en el Peso andaluz". Para Martín, "quizá por estas batallitas internas, el PSOE y Díaz suspenden en valoración en ese barómetro elaborado por el Centro de Estudios Andaluces".



Frente a ese "suspenso general" de Susana Díaz y el PSOE, "otros líderes como Juanma Moreno sí aprueban, sí generan confianza, y sí convencen a los andaluces, y su partido, el PP, ganaría las elecciones con la mayor intención directa de voto de los andaluces, por encima del PSOE andaluz".



En referencia al barómetro, el vicesecretario general del PP-A ha remarcado que "esta encuesta lo que dice es que los andaluces respaldan el camino del cambio emprendido por Juanma Moreno y su gobierno, un camino que no tiene vuelta atrás, el camino del futuro de Andalucía".



Así, ha añadido que "frente a la estabilidad, al optimismo, a la confianza que han despertado Juanma Moreno y el Gobierno del cambio, está el bochornoso espectáculo de una España instalada en el desgobierno, con un panorama político que más parece un casino donde unos y otros apuestan sus intereses personales y de partido olvidando que detrás hay todo un país paralizado con 47 millones de españoles esperando que alguien les ayude a solucionar sus problemas; frente a ese espectáculo, la demostración de que las cosas se pueden hacer de otra manera está en Andalucía".



A juicio de Martín, "Moreno está escribiendo un nuevo capítulo de la historia de Andalucía, un manual de las cosas bien hechas, desde el diálogo y desde los acuerdos que llevan a mejorar las cosas y a que a Andalucía llegue algo tan importante y tan desconocido hasta ahora en política como el optimismo". Para el popular, "por primera vez los andaluces se muestran optimistas en la percepción de la situación económica y política de Andalucía frente a la nacional".



Eso significa, ha concluido, que "el Gobierno del cambio está generando expectativas positivas e ilusión después de tantos años de resignación a ser los últimos, que era lo único que generaba el PSOE" por lo que ha considerado que "vamos por buen camino, pero solo es el principio del camino".

