Crespo, junto a Aranzazu Martín y Amós García, en rueda de prensa

La portavoz del PP-A en el Parlamento de Andalucía, Carmen Crespo, ha reprochado este martes a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que siga "callada" después del "estrepitoso fracaso" de la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada ayer en Madrid y ha señalado que el líder del ejecutivo, Pedro Sánchez, "volvió a dar una sonora bofetada" a Andalucía.En rueda de prensa, Crespo ha criticado el "silencio" de las consejeras andaluzas que asistieron y lo ha achacado a que vuelven con "las manos vacías" ya que el Gobierno de Sánchez aseguró que "no iba a poner ni un euro más encima de la mesa" para inmigración hasta el año 2019"."La actitud de Sánchez es una bofetada a Andalucía", ha reiterado para preguntarse por qué no se han pronunciado al respecto la propia presidenta de la Junta, ni las consejeras de Igualdad y Bienestar Social, María José Sánchez; y de Justicia e Interior, Rosa Aguilar.Para Crespo, ambas volvieron de Madrid "con las manos vacías y la boca cerrada" y ha recordado los "años en los que buscaban cualquier resquicio para poner el grito en el cielo y hacer confrontación al gobierno del PP"."Ni las consejeras implicadas ni la propia Susana Díaz han dicho nada. No han alzado la voz para defender a Andalucía, lo que demuestra la farsa de la confrontación", ha reiterado.La portavoz 'popular' ha afirmado que, tras la Conferencia Sectorial del lunes, Sánchez ha dejado a Andalucía "a la deriva en materia de inmigración" y ha ironizado: ¿Qué tiene que decir ahora el PSOE-A que ayer destacaba la sensibilidad del ejecutivo socialista con la comunidad".Al hilo de esto, ha afeado al Gobierno del PSOE que diga "que no hay dinero para inmigración el día que conocemos que Pedro Sánchez ha aumentado un 30 por ciento el coste salarial de su gobierno y también ha subido un 25 por ciento el coste en asesores"."¿Dónde está la presidenta de la Junta ante la crisis migratoria más grave que ha padecido Andalucía?", ha interpelado para lamentar que Sánchez "esté más preocupado por la foto propagandística que por solucionar los problemas de Andalucía".Crespo ha detallado que, según los datos aportados por el Gobierno, Andalucía ha recibido en los primeros seis meses del año 13.394 personas llegadas a las costas, 3.200 de ellos menores inmigrantes no acompañados."Ahora rondaríamos la cifra de los 20.000 inmigrantes, de los que en torno al 15% son menores" para los que, según ha subrayado, la Junta "no tiene centros específicos ni plazas suficientes, y los centros de menores tutelados en los que se encuentran están saturados y sin recursos suficientes".En esta línea, ha reclamado "una política integral" en materia de inmigración en Andalucía ya que, según ha dicho, la Junta "sigue sin aprobar el IV Plan Integral de Inmigración, tras haber caducado el plan 2012-2016". Este plan, que contaba con un presupuesto anual de 419 millones, sólo quedó ejecutado al 46 por ciento con 196 millones.Del mismo modo, ha criticado que el programa presupuestario 31J del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2018, que es de Coordinación de las Políticas Migratorias, sólo tenga una dotación de 4,9 millones de euros, cuando en 2012 estaba dotado con más de 15 millones.Por último, Crespo ha reclamado la comparecencia "urgente" del Gobierno andaluz en la Diputación Permanente del Parlamento para explicar las actuaciones de la Junta. "Esperamos que las explicaciones se den los antes posible y que Díaz salga de su descanso de vacaciones para defender a Andalucía", ha concluido.