La portavoz del PP-A en el Parlamento andaluz, Carmen Crespo, ha valorado este jueves las medidas adoptadas por el Gobierno para la mejora de la atención y la acogida solidaria entre las comunidades autónomas de menores extranjeros no acompañados (Menas) aunque cree que "hace falta mucho más" ante la situación que presentan los centros de acogida, ya que a muchos de ellos de los menores, según la parlamentaria, "los han visto deambulando por la A-92".



"En centros donde tendrían capacidad para 20 menores, están llegando a tener cien", ha manifestado Crespo, quien ha instado a las autoridades a dialogar con los profesionales para conocer la situación a la que se enfrentan al tiempo que ha instado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a "alzar la voz" y "frenar" los "bandazos que está dando Sánchez con la política de inmigración".



Con esto, Crespo ha señalado que "ni siquiera se ha tenido en cuenta" la petición de la presidenta andaluza para que los menores de origen magrebí "tengan posibilidades de volver con sus familias", por lo que le ha exigido más fuerza en sus demandas.



La dirigente del PP andaluz ha afeado que el Ejecutivo de Díaz, durante este verano, "no haya aparecido" por las costas andaluzas "cuando los dramas humanos se producían" y "muchos ayuntamientos han tenido que solventar solos" la llegada de pateras, mientras que su partido ha reclamado dos diputaciones permanentes al respecto.



Así, ha indicado que "la humanidad no es permisividad, como decía Grande-Marlaska, pero tampoco es pasividad, y hemos visto mucha pasividad y permisividad por el PSOE y Díaz en temas de inmigración", según ha manifestado antes de requerirle a la presidenta andaluza más "demanda" al Gobierno central sobre este asunto. "Que le pida a Sánchez lo mismo que le ha pedido a Rajoy, que se ponga las pilas", ha apostillado.





