Políticas sociales, atención a los barrios y empleo, prioridades del Presupuestos de Almería 2019, según el gobierno

Aspecto del pleno celebrado esta mañana

ALMERÍA.- El Pleno del Ayuntamiento de Almería, en sesión ordinaria celebrada hoy, ha aprobado de forma definitiva el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, resolviendo de forma desfavorable la única alegación registrada en el plazo de exposición pública. El presupuesto entrará en vigor mañana con la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, según ha adelantado la concejala de Economía, María del Mar Vázquez.

Este punto, junto con las mociones presentadas por los diferentes grupos políticos que forma la actual Corporación, además de varios asuntos de carácter urbanístico, han centrado el debate de la que ha sido primera sesión plenaria de 2019.

Al término del Pleno, la responsable municipal de Economía y Contratación ha insistido en los beneficios para la ciudad de las cuentas presentadas por el Equipo de Gobierno para este año, que alcanzan la cifra de 195,9 millones de euros, “tres millones más respecto a 2018, aumentando un 1,6% y siendo la mayor cifra desde el año 2012”.

Su aprobación definitiva hoy, convirtiendo a Almería en la primera capital de Andalucía que tiene aprobado su presupuesto, ha contado con los votos favorables del Grupo Municipal Popular y de la concejala no adscrita, Mabel Hernández, y la oposición en bloque de Ciudadanos, Izquierda Unida y Partido Socialista, una circunstancia que para Vázquez “es más consecuencia de una actitud partidista que de la realidad de unos números que van a permitir que la ciudad siga avanzando”, reprochó.

La edil popular ha insistido en que el Presupuesto “recoge las necesidades que la ciudad plantea para seguir avanzando y creciendo. Es ambicioso, de marcado carácter inversor en todos los barrios, que prioriza la creación de empleo y las políticas sociales; que están diseñados pensando en las personas, incrementando los ingresos, nunca como consecuencia de una mayor presión fiscal, y que además proporcionan un mayor margen al gasto corriente”, ha enumerado.

En este sentido, ha insistido María Vázquez en el “compromiso” del alcalde de “seguir bajando los impuestos, como el IBI, y continuar con las inversiones a lo largo y ancho de toda la ciudad, llegando a todos los barrios, atendiendo las necesidades que han planteado los vecinos”.

La concejala se ha referido a los muchos proyectos que tendrán continuación gracias a este presupuesto, como la dotación de la nueva Biblioteca Central, puesta en marcha ya con sus salas de lectura; las diferentes actuaciones que se han diseñado para la revitalización del Casco Histórico, dinamización comercial y social de los barrios, la adaptación interior de la Casa Consistorial y la conclusión de las obras de la Plaza Vieja, o afrontar proyectos tan importantes como la futura peatonalización del Paseo, la construcción del edificio del Tercer Sector, la construcción de un pabellón destinado a la práctica de la Gimnasia Artística, Rítmica y Acrobática o la construcción de una pista polideportiva en Cuevas de Los Medina, entre otras actuaciones.

Como ya defendiera en el Pleno celebrado el pasado mes de diciembre, para la aprobación inicial del presupuesto, Vázquez ha querido recalcar el “eminente carácter social”, recordando que “en los capítulo II y IV del Área de Familia e Igualdad de Oportunidades se aumenta su consignación un 23%, además del millón de euros adicional, como aportación municipal para la mejora de la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio. El Ayuntamiento cree en las personas”, ha reiterado.

Asimismo, Vázquez ha querido poner en valor las “oportunidades” que genera este presupuesto apostando por la juventud, la mujer, los mayores o las personas que más lo necesitan, así como el incentivo que para la ciudad supondrá la apuesta realizada desde el Ayuntamiento “por la Capitalidad Gastronómica, la dinamización comercial y el comercio tradicional, para el Plan Estratégico o para nuestras playas”, ejes de una actuación que tiene también como objetivo global “la creación de empleo”, concluía Vázquez.

Finalmente, ha lamentado que “mientras el Grupo Municipal Socialista pide el apoyo para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, una cuentas en las que se gasta lo que no se tiene, recaudando lo que no existe, en Almería no dan su aprobación a los presupuestos que verdaderamente interesan a los almerienses. Todo un contrasentido”, ha censurado.

Edificio sede Cruz Roja Española

En el orden del día de la sesión plenaria ordinaria celebrada hoy se ha aprobado, de forma definitiva también, la Modificación Puntual nº 62 del PGOU de Almería, en el ámbito de la Rambla Obispo Orberá, número 22, promovida por la Oficina Provincial de Cruz Roja Española. De esta forma, y cumpliendo el promotor de esta iniciativa de las observaciones realizadas hace unos meses por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, concluye el trámite de planeamiento administrativo previo a la construcción, en el solar ubicado frente al Mercado Central, de la que será la nueva sede de esta institución de carácter social.

Recordar que la propuesta presentada, aprobada definitivamente, viene a modificar la calificación urbanística -de uso residencial y terciario a uso dotacional de interés público - de la parcela situada en la esquina de Rambla Obispo Orberá con la calle García Alix, para la implantación de la nueva sede de Cruz Roja Española en Almería, así como la altura de la edificación- que aumenta con remonte de dos plantas retranqueadas, sobre la altura máxima permitida actualmente, que es de planta baja más tres plantas.

También se ha aprobado definitivamente el proyecto de Estudio de Detalle sobre la parcela situada en la calle Alcalde Muñoz, 39, promovido por Gespater S.L.U. El Estudio de Detalle plantea la autorización para la construcción de una planta ático, de forma excepcional, para poder ocultar parcialmente la medianera de un edificio colindante de planta baja más diez, sin que suponga una ampliación de la edificabilidad permitida en el PGOU.

Guaidó y Venezuela

En el capítulo de mociones, el debate más intenso se ha centrado en la petición del Grupo Municipal Popular y de Ciudadanos instando al Gobierno de la Nación a reconocer a Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, de acuerdo con la legalidad constitucional venezolana.

En este sentido, el primer teniente alcalde, Miguel Ángel Castellón, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que se ponga del lado de la legalidad y la democracia y en contra del sátrapa Nicolas Maduro. Entendemos como nuestro este problema”, ha expresado, insistiendo en que “España lidere la posición de Europa y el Mundo en defensa de Venezuela y se reconozca al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente de este país”.