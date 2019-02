Policía Nacional atiende a 964 personas de 21 pateras en enero, más del doble que en 2018

Un vehículo policial en el Puerto de Almería





La Policía Nacional de Almería ha atendido a través de la Brigada de Extranjería durante el pasado mes de enero a un total de 964 personas que han llegado al puerto de la capital y a otros puntos de la costa tras intervenir un total de 21 pateras, lo que supone más del doble de los inmigrantes en situación irregular atendidos durante el mismo periodo del pasado año.



Según han indicado a Europa Press fuentes policiales, en lo que va de año la Policía se ha hecho cargo de 515 extranjeros más que en 2018 de los llegados a la provincia de Almería de manera irregular en patera, dado que en enero del pasado año fueron 449 las personas atendidas a través de 16 infraembarcaciones.



Pese a este incremento, la Comisaría Provincial de Almería ha experimentado la pérdida de 32 agentes de refuerzo a los que este jueves no se confirmó la renovación de destino por parte de la Dirección General de la Policía. Dichos agentes tenían atribuido temporalmente el refuerzo de la brigada y se encontraban en la provincia desde julio de 2017.



Así, las mismas fuentes han señalado que los ceses de destino, que conlleva la vuelta a sus puestos originales de los agentes, se confirmaron en la tarde de este jueves, con lo que no se atendió la petición efectuada desde la Comisaría para renovar la comisión mensual bajo el pretexto de que su implantación en Almería tenía carácter "temporal" y no puede ser "definitiva". Este aspecto obliga a una reorganización de los efectivos para atender las necesidades de la ciudad.



Desde Interior han precisado además que, a la espera de registrar los datos relativos a la última quincena del pasado año, la Brigada de Extranjería y Fronteras de Almería atendió durante 2018 a 11.906 inmigrantes llegados por vía marítima; un dato que no se corresponde directamente con los rescates efectuados por Salvamento Marítimo, desde donde no se facilitan datos acumulados disgregados por puerto de destino de las pateras auxiliadas. Según los sindicatos policiales, fueron sobre 14.600 personas las atendidas de 412 pateras.



"HACEN FALTA 50 PERSONAS COMO MÍNIMO"



El secretario provincial de Jupol en Almería, Héctor Gómez, ha apuntado que la plantilla está "desbordada", con lo que la salida de estos 32 agentes "complica" la labor de los policías de la Comisaría de Almería, cuyo catálogo está "obsoleto" dada que la incidencia delictiva y de pateras es "superior" a la reflejada en el mismo dada su antigüedad, con lo que "como mínimo hacen falta 50 personas más".



Así, ha explicado a Europa Press que tanto las brigadas de Extranjería como Científica están "colapsadas" por el volumen de trabajo, mientras que los policías adscritos a Seguridad Ciudadana deben prestar apoyo para efectuar traslados ante la presencia de menores, custodias médicas o la vigilancia en el puerto.



Desde Jupol se ha pedido a la Dirección General de la Policía una orden extraordinaria para la atribución de personal a Almería, puesto que según sus estimaciones, el concurso anual que se resolvería finalmente para finales de julio conllevaría únicamente la aportación de entre 10 o 12 nuevos agentes, lo que no soluciona el "déficit" de personal.



Por su parte, desde SUP, CEP, UFP, SPP y ASP alertaron de que la retirada de agentes de atribución temporal pese al incremento de la inmigración irregular intensificaría las labores en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) y recalcaron que la plantilla "no cuenta con los recursos humanos" suficientes para "sobrellevar la avalancha de inmigrantes".



Ante el incremento experimentado durante el primer mes de este año, se han tenido que emplear "el doble de recursos tanto humanos como materiales, conllevando a la realización de obras de ampliación de los módulos existentes para el ingreso de la oleada de personas que diariamente se recibe", según manifestaron en un comunicado.



Los sindicatos han detallado además que la Comisaría Provincial de Almería está "a un 80 por ciento de personal correspondiente al catálogo de personal", el cual no tiene en cuenta el fenómeno migratorio debido a su antigüedad, por lo que se dificulta la posibilidad de atender las demandas que genera esta situación.





