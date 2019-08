Policía avisa de una banda de timadores que estafó 18.500 euros a dos septuagenarias con el tocomocho

Comisaría de Almería





La Policía Nacional ha alertado de la presencia de una banda itinerante de estafadores especializados en las clásicas modalidades del 'tocomocho' y 'la estampita' después de que dos mujeres de avanzada edad hayan sido víctimas del grupo, al que entregaron de manera voluntaria 18.500 euros.



El primero de los sucesos ocurrió el día 30 en El Ejido (Almería) cuando una mujer de aspecto joven y cuidado reclamó la atención de una septuagenaria a la que dijo que había cobrado un cuantioso premio de lotería pero que "no lo quería porque las monjas con quien residía no le permitían quedárselo".



Le dijo que, dada que le había generado confianza, estaba dispuesta a darle el premio a cambio de una pequeña cantidad de dinero.



Inmediatamente después se personó un hombre, quien accedió a llevar a la víctima y a su estafadora hasta diferentes entidades bancarias para lograr que ésta retirase e hiciese entrega de 6.500 euros y las joyas personales que llevaba consigo.



El segundo de los hechos se desarrolló en la localidad de Roquetas de Mar, y con similar 'modus operandi'. Esta vez, los timadores mostraron unos billetes de lotería agraciados con un supuesto premio de 350 euros por boleto, pero que hechas las comprobaciones ficticias delante de su víctima, los mismos se encontrarían premiados con 350.000 euros.



Por medio de este engaño, lograron que una mujer de 77 años les hiciese entrega de 12.000 euros en efectivo, el teléfono móvil y las joyas personales.



En ambos supuestos, una vez ejecutado el engaño, las víctimas fueron abandonadas con pretexto banal, y en el interior de la bolsa que le entregaron, se hallaba únicamente un paquete de arroz, y no una ingente cantidad de dinero.



Con los datos aportados en sendas denuncias, los agentes han realizado las comprobaciones y pesquisas policiales pertinentes, y han logrado la identificación de los autores, quienes actualmente se encuentran en paradero desconocido.



La Policía Nacional recomienda desconfiar de quien se acerque manifestando haber sido agraciado con un premio de lotería, o exhibiendo gran cantidad de dinero. De manera inmediata, quien presencia tales hechos, o los viva personalmente, debe llamar al 091, o si se da la circunstancia, requerir la atención de una patrulla policial cercana.



De igual modo, al tratarse de delincuentes itinerantes, se recomienda la interposición de la denuncia a la mayor brevedad posible, para así activar los protocolos policiales de búsqueda y detención de los timadores.





--EUROPA PRESS--