Podemos Vera se reúne con el colectivo LGTBI para trasladar sus propuestas municipales

El pasado sábado 2 de febrero, el circulo Podemos Vera mantuvo una reunión con el colectivo LGTBI en Vera Playa. Expusieron el trabajo del círculo hasta la fecha y recogieron propuestas para mejorar la localidad, con la intención de integrarlas en el programa electoral de la formación.



Reunión de Podemos en Vera

VERA.- Podemos Vera traslado sus propuestas, para la formación, la zona de playa y más concretamente núcleos de población como Las Salinas, conforman una realidad poblacional y demográfica concreta que el Consistorio no ha sabido asimilar e integrar de una forma adecuada en el conjunto de la localidad.

Aseguraron que el turismo es un pilar fundamental para la ciudad, pero entendiendo que se debe virar al modelo poniendo en el centro activos como el naturismo y la puesta en valor de los espacios naturales. Un turismo respetuoso, de calidad que ayude a combatir la estacionalidad. Consideran que el modelo urbanístico depredador, de continuo edificado que ha imperado en la localidad en las últimas décadas es uno de los causantes de los desequilibrios tanto económicos, sociales y medioambientales que en la actualidad sufre Vera:

No encauzamiento del Río Antas.

Indefensión y escaso aprovechamiento turístico de nuestro emblemático humedal: El Salar de los Canos.

Deficiencias en materia de conservación, limpieza e inseguridad vial (problema compartido entre la playa y la periferia del pueblo).

Así mismo se debatió sobre las propuestas en materia de pobreza energética y emergencia habitacional, con objeto de blindar a las familias en riesgo de exclusión social. De la necesidad de empleo joven, regulación de las bolsas de empleo municipales, mejores prestaciones para personas con ingresos mínimos, de la importancia de la eliminación de barreras arquitectónicas. La comarca del Levante almeriense necesita una mejora notable en comunicaciones, una vertebración efectiva del territorio. También mencionaron el problema de escasez de oferta de ocio para jóvenes, de la tala indiscriminada y eliminación de zonas de sombra, de la falta de instalaciones y adecuación para mascotas, del problema del abandono de perros tras periodos de caza y muchas otras cuestiones que han diagnosticado en Vera.

Los integrantes de Podemos Vera finalizaron haciendo una reflexión a mayor escala: estamos en un tiempo difícil para colectivos desfavorecidos, la intolerancia toma fuerza. El fascismo, muta, quizás ya no aparece tan tosco y previsible como tiempo atrás, pero está aquí, en el caso de Andalucía, legitimado por el resto de las derechas, cuestionando no solo derechos y libertades que tanto trabajo y sufrimiento costó conseguir a nuestros mayores, también la diversidad. Ante el intento de retroceder conquistas sociales, recordaron que los derechos humanos no se negocian, se defienden, ese es el sentir de la formación en la localidad.