Podemos presenta una lista feminista y luchadora al Ayuntamiento de Vícar

La lista está encabezada por dos mujeres, Carmen Martínez y Susana Herrán, con una conocida trayectoria en las luchas por los derechos laborales y sociales.





VÍCAR.- La candidatura de Podemos Vícar se define como feminista, no sólo porque la encabecen mujeres sino porque hace una apuesta clara por la igualdad, las políticas sociales, la ecología y la conciliación.



Que quienes encabecen la lista sean dos mujeres, madres, con experiencia en movimientos sociales y lucha sindical, es una clara declaración de intenciones por parte del partido morado en el municipio.



La candidata a la alcaldía, Carmen Martínez, es responsable provincial de PODEMOS y desde el voluntariado colabora en asociaciones de apoyo a la lactancia materna. “Nuestra apuesta está clara, necesitamos cambiar la forma de hacer política en el ayuntamiento para que deje de ser el cortijo de unos pocos y se convierta en la casa del pueblo. En nuestro programa incluimos medidas para conseguir que en el ayuntamiento haya transparencia y participación, porque a día de hoy es muy difícil para la gente de a pie saber en qué se gasta el dinero o porqué se contrata a unas personas y no a otras" declaró. Así mismo explicó que "queremos un Vícar donde nadie se quede fuera, sin importar su orientación sexual, religión o nacionalidad de origen”.



La número dos de la candidatura, Susana Herrán, participa en la lista como independiente y conoce muy bien el mundo del manipulado donde trabaja desde hace años.“En mi almacén muchas no nos sentíamos representadas por los sindicatos mayoritarios, en pocos días nos organizamos y conseguimos ganar las elecciones sindicales; dar el paso a la política es una continuación de mi labor por la lucha de los derechos en el manipulado”.



Su programa, que definen como “un contrato” incluye el cumplimiento del código ético con la limitación de mandatos a solo 2 legislaturas, la limitación de sueldos de los políticos a 3 Salario Mínimo Interprofesional cómo máximo, la transparencia y rendición de cuentas, y el ahorro en el gasto en campaña electoral. Carmen Martínez explica que “nos podremos equivocar en muchas cosas pero hemos demostrado que no nos vendemos, de ahí que promovamos la prohibición de las puertas giratorias”.



Carmen Martínez y Susana Herran, juntas encabezan una lista comprometida, diversa e intercultural dispuesta a llevar al ayuntamiento la voz de la ciudadanía, un equipo dispuesto a ser el altavoz de la ciudadanía en el ayuntamiento.